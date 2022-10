Nova regra do Auxílio Brasil? O que vai mudar no benefício?

O auxílio Brasil é hoje um dos maiores auxílios que beneficia milhares de famílias de baixa renda brasileiras. Com tudo, uma nova regra que foi estabelecida pelo Governo Federal coloca um limite que apenas uma pessoa por família pode ter o benefício. Essa nova ação ajudou para que muitas famílias “artificiais” sejam rompidas do programa.

A pessoa que tem o nome cadastrado do CadÚnico, é o responsável por receber o auxílio Brasil da família. Através do programa CadÚnico o Governo consegue ter acesso de dados das famílias de baixa renda do Brasil e analisar com critérios quais são as reais condições desta família que está em vulnerabilidade.

Auxílio Brasil

Segundo informações do Ministério da Cidadania, hoje o auxilio Brasil consegue ajudar cerca de 20,65 milhões de famílias, esses dados foram atualizados neste mês de outubro, que chegou a incluir na folha de pagamento cerca de 450 mil famílias no programa após inclusões pontuais.

Na categoria transferência de renda, vemos um aumento relativo sobre as famílias, principalmente depois que houve uma mudança no mês de agosto do auxílio Brasil de R$ 400,00 para R$ 600,00. Entretanto, diante desses pontos analisados, foi verificado também que muitas famílias têm somente um ou dois membros.

No ano de 2021, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) juntamente com o Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) fizeram uma pesquisa onde mostra ao final que cerca de 7,7% compõe a população de brasileiros que moram sozinhos, e a renda é de até meio salário mínimo.

Entretanto, no mês que o auxilio Brasil foi lançado (novembro) houve um salto na porcentagem, são agora 25,8% de famílias que têm apenas um membro.

Veja também: Como ter o pedido do empréstimo do Auxílio Brasil APROVADO?

Como faço para receber o auxílio Brasil?

Como foi citado acima, para receber o auxílio Brasil é preciso estar incluído nas regras que o Governo impõe. Principalmente estar cadastrado no CadÚnico as famílias que estão em vulnerabilidade e de baixa renda. Se incluindo então em estados de pobreza ou extrema pobreza.

O grupo que deseja solicitar o auxílio Brasil a renda dessa família deve ser de R$ 105,00 a R$ 210,00 mensalmente. Confira agora os brasileiros que podem receber o auxílio Brasil:

Para a pessoa que tem cadastro do Bolsa Família o valor do auxílio Brasil é pago automaticamente

Se caso você já tem o cadastro do CadÚnico, o seu nome será incluso em uma lista de reserva para analisar se tem direito ao auxílio

Caso não tenha o cadastro, se dirija até um CRAS mais próximo para realizar o cadastro e verificar a possibilidade de receber o auxílio.

Vale destacar que para receber o auxílio a família precisa ter em casa ao menos:

Crianças

Mães que ainda amamentam

Gestantes

Jovens de até 21 anos

Adolescentes

Veja também: Empréstimo consignado: qual o valor e como é feito o pagamento?