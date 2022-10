Auxílio para jovens de até 2.200 reais, como saber se tenho direito?

Os auxílios são uma grande ajuda por parte do Governo Federal para as famílias de baixa renda. O Governo está sempre atualizando os auxílios e procurando auxiliar da melhor forma esse público-alvo. Entretanto, é necessário que todos que tenham interesse em receber essa ajuda precisam ter o cadastro no CadÚnico.

O auxílio para jovens é especialmente para os jovens atletas na escola, que se chama “Auxílio Esporte Escolar”. Se você nunca ouviu sobre esse auxílio continue conosco que vamos te explicar como garantir o auxílio e saber dos requisitos que foram impostos pelo Governo Federal.

Auxílio para os jovens atletas

O auxílio servirá como uma base financeira para ajudar no crescimento esportivo dos atletas dentro das escolas. Para você conseguir receber o auxílio é preciso ser matriculado como atleta na sua escola e que sua família esteja cadastrada e beneficiada pelo Auxílio Brasil (os jovens que podem ter auxílio são aqueles que vivem em situação de extrema pobreza).

Os jovens podem se inscrever a partir dos 12 anos e o limite é aos 17 anos.

Qual o valor do Auxílio Esporte Escolar?

O valor que foi divulgado pelo Governo Federal para os jovens atletas de escolas é o valor de R$ 1.200. Entretanto, esse valor não é entregue inteiro, é dividido entre 12 parcelas, assim o jovem fica recebendo o auxílio durante um ano. Além disso, a família também recebe uma única parcela no valor de R$ 1.000 para ajudar. O valor total é de 2.200.

Diferente de alguns outros auxílios, o Governo Federal também compartilhou que não terá limites de atletas cadastrados por cada família. Então se na sua família possui 2 ou 3 atletas todos podem conseguir esse auxílio e ter um incentivo na sua carreira de atleta. Mas não se esqueçam de estarem cadastrados do CadÚnico, é obrigatório, sem esse feito vocês não poderão ter o benefício.

Pagamentos deste auxílio

O Auxílio Esporte Escolar, como citamos acima, está ligado às famílias que recebem o Auxílio Brasil, entretanto a forma de pagamento também funciona da mesma maneira, ou seja, segue o mesmo calendário do valor que já é pago à família pelo auxílio Brasil.

Entretanto, neste auxílio os pagamentos exigem uma ordem de prioridade entre os jovens atletas, confira:

Jovens inscritos e participantes na fase nacional das competições promovidas pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) e Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB);

Os 1° jovens colocados no clico: regional, estadual e distrital

Os 2° jovens colocados no clico: regional, estadual e distrital

Os 3° jovens colocados no clico: regional, estadual e distrital

Se você tem alguma dúvida sobre o auxílio Esporte Escolar, você consegue entrar em contato com o Ministério da Cidadania através do número 121 e conferir todos os detalhes do programa.

Se preferir, você pode conseguir mais informações no aplicativo do Auxílio Brasil. O auxílio Esporte Escola já é pago desde dezembro de 2021. Agora que você conhece, verifique se tem direito e corra atrás do seu benefício.

