Cidadãos com carteira assinada e pressão alta podem solicitar o auxílio-doença?

Todas as pessoas que são contribuintes do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social – tem alguns direitos que engloba também o auxílio-doença. Entretanto, essa categoria deixa muitas pessoas com dúvidas pois sabem que existem requisitos para receber auxílio, mas nunca sabem quais são as doenças que podem dar o direito.

Pressão alta

A pressão alta pode ser sim um fator para o trabalhador conseguir o auxílio-doença, mas muitas pessoas não sabem, por se tratar de uma doença “comum”, ou seja, muitos brasileiros possuem, eles pensam que essa doença não pode dar o direito de receber.

Entretanto, se você for portadora dessa doença é preciso primeiro entender um pouco sobre o assunto e quem pode conseguir o auxílio-doença. Não é tão fácil quanto parece, o trabalhador não basta ter apenas pressão alta, envolve um monte de requisito que pode atrapalhar o trabalhador na função devido a pressão alta.

Existem casos em que a pressão alta não pode ser mais controlada e impossibilita o trabalho. Nessa ocasião o trabalhador tem grandes chances de conseguir o auxílio-doença, e o processo é igual aos outros, o trabalhador precisa passar pela perícia médica no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) para comprovar sua condição de saúde, apresentando documentos como: atestado, exames, laudos, todos esses documentos devem indicar e comprovar o estado de saúde do trabalhador.

Como solicitar esse auxílio?

O trabalhador que deseja solicitar o auxílio-doença agora pode fazer esse pedido pela internet através do aplicativo MEU INSS que está disponível no Play Store para Android como iOS (iPhone).

Veja o passo a passo e faça ai da sua casa:

Entre no aplicativo Meu INSS

Digite o seu CPF e sua senha (o mesmo que o login do gov)

Se caso não possuir o login do Gov.br é necessário criar

Após isso clique na opção “Agende sua Perícia” que fica do lado esquerdo da tela

Depois clique em “Agendar Novo”

E por fim, faça o acompanhamento do pedido pelo próprio aplicativo na opção “Resultado de Requerimento”.

Viu? É bem fácil de fazer através do aplicativo, entre com o pedido e veja se tem direito de receber o auxílio-doença.

Veja também: Auxílio de R$ 500,00 disponível para TODOS os brasileiros; confira os requisitos para sacar

Quais são os requisitos para eu conseguir pegar o auxílio-doença?

Como sabemos, todo auxílio tem regras e requisitos e o solicitante deve estar incluso nelas para ter o direito. Essas regras são criadas pelo próprio Governo Federal, assim ele consegue ter controle da situação e realmente ajudar com o auxílio para quem precisa.

Por tanto, para você receber o auxílio-doença você estar estar dentro desses requisitos:

Ter ao menos 12 meses de contribuição

Comprovar a impossibilidade de trabalhar através de perícia médica do INSS, seja doença ou acidente é preciso provar que você está incapaz de exercer a função

É preciso já estar afastado a cerca de 15 dias, para os trabalhadores de empresa, seja dias corridos ou intercalados até 60 dias pela doença.

Deve também ter qualidade de segurado

São esses requisitos que podem fazer você ter o seu auxílio-doença aprovado, incluindo também a hipertensão arterial que é conhecida como a pressão alta.

Veja também: Auxílio de R$ 1,2 MIL para mães? Entenda!