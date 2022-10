Auxílio de R$ 1,2 MIL para mães? Entenda!

Um novo benefício está prestes a sair, e o público alvo será as mães solteiras. Então se você é mãe chefe de família e está lendo esse texto, continue conosco que vamos te explicar tudo que foi divulgado sobre o auxílio à Mãe solteira.

O valor estipulado para esse auxílio é de R $1.200 reais. Por que esse assunto esteja na base dos mais comentados nesses últimos meses, esse projeto é antigo. Existe um Projeto de Lei PL 2.099/20, ou seja, foi entrado com o pedido no ano de 2020, mesmo com essa demora a estimativa é que ainda saia neste mês de outubro.

A deputada Erika Kokay e o ex-deputado Assis Carvalho são os responsáveis pela criação do projeto que até o momento não foi liberado.

Veja se você está dentro desses requisitos para receber o auxílio mãe solteira:

Ainda não foi divulgado pela parte do Governo de como as mães interessadas podem realizar o cadastro para receber o auxílio. Entretanto, o que se sabe, é que todo o procedimento será feito pela plataforma do CadÚnico, então as mães solteiras que já possuem cadastrado no CadÚnico já tem um passo andando.

Caso você não tenha, é só realizar um cadastro do aplicativo e verificar se você tem a possibilidade de receber os R$ 1.200. Mas saiba que também é necessário estar dentro desses requisitos imposto pelo Governo Federal:

A mulher precisa ter 18 anos ou mais

Não ter emprego com carteira registrada

Não ter companheiro

Possuir o cadastro do CadÚnico

Não ser participante dos programas de transferência de renda

Ter ao menos um filho menor de 18 anos sob responsabilidade da mãe

A renda mensal deve ser o total de ½ salário mínimo por membro, ou o total da família ser três salários mínimos

A mulher não pode estar recebendo seguro-desemprego

Não ser beneficiária do INSS

Quando o auxílio para as mães solteiras começará a ser pago?

Essa é uma pergunta que não temos uma resposta exata até o momento, mas todo projeto de Lei demora um pouco para ser aprovado, é passado por vários setores de análise até chegar ao presidente da república para aprovação.

Ou seja, antes do auxílio começar a ser distribuído para as mães solteiras que se encaixam nos requisitos citados acima, primeiro ele deve passar pelo Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, onde ocorre os votos para a aceitação do projeto.

Após isso, o projeto é enviado para o Senado e depois ao presidente da República. Dentre esses passos, não sabemos por exato se será possível o pagamento do auxílio mãe solteira no mês de outubro, mas muitos especulam e acreditam que sim, ainda mais que se tornou um assunto tão comentado.

