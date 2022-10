App do PicPay está pagando pessoas para indicar amigos; saque até R$ 550,00

Ganhar dinheiro com jogos já escutamos falar, mas ganhar dinheiro apenas indicando amigos é novidade. Será que é verdade? A resposta é sim, o aplicativo PicPay chegou com essa novidade e está deixando todo mundo curioso para saber qual o procedimento e conseguir realizar saques de até R$ 550,00.

O PicPay é um aplicativo que tem crescido bastante e se tornou uma das melhores carteiras digitais em nosso país pelos benefícios que a plataforma garante e pela sua funcionalidade e segurança. O aplicativo é disponível tanto para iOS quanto para Android, através dele você consegue realizar atividades como: pagamentos, empréstimo, transferências. Você também pode fazer compras com o dinheiro online na sua carteira e no cartão de crédito.

Como ganhar dinheiro no PicPay indicando amigos?

O aplicativo oferece vários benefícios e formas de você conseguir dinheiro, quem sabe até conseguir uma renda extra através dessas atividades. Indicação de amigos e cashback são os que mais estão em alta no app.

A indicação de amigos dentro da plataforma do PicPay pode te garantir uma renda de R$ 550,00 tudo isso através de quantos convites você conseguir encaminhar, ou seja, cada amigo que você indicar e ele criar uma conta do PicPay você ganha R$ 10,00. Porém a plataforma estabeleceu um limite de convite, você só pode enviar 55 convites que viabilizam o valor total e máximo do app de R$ 550 nesta categoria.

Como funciona essa atividade? Após você enviar um link para seu amigo abrir a conta no PicPay, o mesmo deve baixar o app e colocar o seu código, depois ele deve adicionar um cartão de crédito na plataforma e fazer ao menos uma transação no valor mínimo de R$ 20,00 dentre 7 dias após abrir a conta.

Já na categoria do cashback, dentro da plataforma existem várias promoções até mesmo com aplicativos parceiros do PicPay, a partir disso, o sistema responsável pelo cashback devolve uma parte do valor para o lugar físico ou de modo online. É importante informar que quanto mais o usuário conseguir deixar guardado os gastos no app terá mais chances de ter descontos, essa é uma dica muito importante, afinal, quem não gosta de um descontinho, não é mesmo?

Exemplos de cashback no aplicativo PicPay

O cashback no PicPay funciona de três maneiras:

1- No pagamento parcelado a devolução ocorre de 5% a 20%

2- Pagamento aos amigos, o cashback é de 5% a 155%

3- Pagamento de contas utilizando o cartão de crédito é de 5% a 10%

Confira qual a melhor opção que se encaixa em seus planos e utilize essa ferramenta disponível para ter cashback. O PicPay também oferece uma opção para poder guardar o seu dinheiro no app, os benefícios são bons e vale a pena, o rendimento chega a 105% do CDI. Você pode guardar até R$ 100 mil na plataforma.

