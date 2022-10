PicPay vai distribuir mais R$ 1 milhão a usuários; entenda a promoção

Você já imaginou ganhar cerca de 1 milhão de reais apenas por utilizar um cartão de crédito? Essa é a nova ideia do PicPay que lançou uma campanha para distribuir prêmios de R$50 até R$200.000. O cartão digital tem sido referência quando o assunto é campanha promocional, justamente por que distribui prêmios com diversos valores para os clientes dos cartões de crédito e débito. Nesta matéria, você entenderá como funcionará a campanha promocional e quais deverão ser os passos para você disputar os prêmios fornecidos pelo PicPay.

Como funciona a campanha

Anunciada nesta última terça-feira, dia 4 de outubro, a nova campanha promocional do PicPay distribuirá 1 milhão de reais em prêmios para os usuários do PicPay Card, cartão de crédito, cartão de débito sem anuidade e que é disponibilizado pelo banco aos clientes da carteira, o que também inclui outros benefícios pessoais, tais como cancelamento de boletos em até 12 vezes e cashback.

A campanha funcionará da seguinte forma: a cada R$20 que os clientes gastarem em compras no cartão de débito de crédito, nos dias 5 de outubro até 26 de dezembro, o usuário poderá concorrer a um número da sorte para participar da promoção e obter prêmios exclusivos que serão feitas pelo aplicativo durante o período promocional que destacamos anteriormente. Também vale lembrar o nome da promoção, que se chama “Tô com PicPay Card, tô premiado”.

Além disso, é importante que o usuário tenha uma frequência de compras para que ele consiga obter novos números e ter mais chances de conseguir os prêmios a ser disponibilizados pelo banco digital. Ou seja, quanto mais ele consumir com o cartão da empresa, mais chances o cliente terá de ser sorteado e ter o dinheiro em mãos.

Como concorrer aos prêmios do Pic Pay

Para que você concorra aos prêmios disponibilizados pelo PicPay, é bastante fácil e prático. Primeiramente é necessário realizar o cadastro no site https://topremiadopicpaycard.picpay.com/home/. Nele, usuário pode conferir também toda a regulamentação do programa e outros detalhes participação. Logo após se cadastrar, basta realizar compras a partir de R$20 no seu cartão de débito de crédito do PicPay. É importante lembrar que a promoção está disponível para qualquer compra o pagamento. Nisso incluem boletos ou piques, realizadas com cartão PicPay Card, que também pode alcançar transações presenciais realizadas de modo on-line.

Segundo a empresa, também existem outras opções de valores que podem garantir uma bolada aos usuários. Por exemplo, 800 prêmios de R$500, oito prêmios de R$50.000 e um prêmio último de R$200.000. Para que você concorrentes valores, bastante irei ativar o cartão múltiplo ou de débito, contratar um seguro do PicPay Card ou ativar o pagamento de fatura em débito automático.

Além disso, caso o usuário realize compras no PicPay store com o seu cartão de crédito também receberá o dobro de números que serão associados a sua conta pessoal para participação no programa. Quem quiser concorrer já pode se inscrever pois a promoção já está ativa desde o dia 5 de outubro.

