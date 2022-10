Entenda o que pode CANCELAR o seu Auxilio Brasil em outubro

Como muitos brasileiros já sabem, para manterem-se ativos nos programas do Governo Federal é necessário seguir as regras exigidas e também estar dentro do padrão financeiro do programa. É justamente por essa razão que muitas pessoas podem perder o Auxílio Brasil em outubro de 2022, caso não realizar as atualizações sócio-econômicas juntamente ao CRAS, se o mesmo não estiver coerentes com as normas exigidas pelo Governo Federal. Nesta matéria, você vai entender por que muitas pessoas poderão perder o auxílio ainda este mês e o que pode ser feito para que isso não aconteça. Confira!

Por que muitas pessoas podem perder o Auxilio Brasil?

De forma bastante breve, a razão é que no mês de outubro, assim como no início todos os outros meses, o Ministério da Cidadania realiza um pente fino em todo o programa de Auxílio Brasil. O intuito é descobrir se as pessoas que estão incluídos no sistema realmente estão aptas a receber o montante mensal. Desde o auxílio emergencial do Governo Federal durante a pandemia, o Dataprev começou a realizar pente fino a cada período mensal, justamente porque havia um excesso de fraudes e pagamentos indevidos no programa.

Foram esses mesmos fatores que motivaram o Governo Federal a manter o auxílio com um ano de vigência e sempre monitorando a lista de pessoas que estavam inclusas nele para conferir se todos realmente deveria, receber o auxílio. Aquelas que estivessem fora das regras, serem eliminadas automaticamente do sistema e não receberiam o auxílio em suas contas.

Como não perder o auxilio Brasil?

Para não perder o Auxílio Brasil, é necessário seguir todos os critérios de elegibilidade do programa. Um deles é estar com o Cadastro Único ativo e atualizado juntamente ao Cras mais próximo da sua residência. Depois, também é necessário analisar a renda per capita exigida pelo programa que deve ser de R$210 para as famíliar em situação de pobreza e R$525 no máximo para as famílias que também quiserem participar do programa.

Só em setembro, o governo inseriu novas 450.000 famílias para pagamento, o que representou 20,65 milhões de reais despendidos para o auxílio. Além disso, é importante frisar que caso uma pessoa seja excluída do programa, uma nova vaga será aberta para que as pessoas que realmente necessitam façam parte do programa do Governo Federal.

Sobre o auxilio Brasil

O Auxílio Brasil, em tese, é um programa que vem para substituir o Bolsa Família. A proposta é a mesma, o que muda é apenas o nome e a modelagem como ele tem sido construído. No início, a intenção era pagar apenas R$300, mas o Congresso Nacional aprovou que deveria ser repassados aos brasileiros o valor de R$600 reais.

Além disso, a intenção do auxílio também é contribuir para diminuição das crises econômicas e financeiras durante a pandemia de COVID-19. Outro objetivo, também, é possibilitar que as pessoas tenham uma renda mensal fixa e que ajude nas despesas mensais.