Instituição oferece cursos de inglês gratuitos, com direito a intercâmbio

Aprender a falar inglês fluentemente ainda é um grande desafio para muitos pessoas. Pensando nisso, a Embaixada Americana no Brasil, em parceira com uma empresa de idiomas, resolveu disponibilizar curso gratuito de inglês. Os participantes que se interessarem e foram selecionados, ainda poderão ganhar uma bolsa de intercâmbio para estudar fora do pais. Essa oportunidade ajudará os participantes não somente a seguir a carreira dos sonhos, mas também conhecer novas culturas, conversar e se comunicar em outra língua e ter a oportunidade de morar em um pais que tenha a língua inglesa como primeira língua, como os Estados Unidos. Nesta matéria, você entende como vai funcionar o programa e quais as datas para se inscrever. Leia a matéria e descubra de primeira mão.

O Soul bilíngue está ofertando cursos para diversos estudantes e jovens profissionais do Norte de Brasil. Os interessados em participar do curso devem ter entre 18 e 26 anos para serem aprovados e iniciarem a oportunidade, com ensino médio concluído e somente serão aceitos estudantes com vulnerabilidade social e renda baixa de até dois salários mínimos. Como a maioria dos cursos de inglês são caros, a oportunidade serve justamente para que muitas pessoas terem a oportunidade de aprender um novo idioma sem pagar nada.

As inscrições para o curso iniciaram no dia 10 de novembro das 2022. Ao todo, o curso terá duração de até seis meses com aprendizagem gamificada. Ou seja, os estudantes que participarem do programa receberão pontos de acordo com seu desempenho no curso de inglês. Isso contribuirá para que eles tenho nível suficiente para ser escolhidos para o programa de intercâmbio.

O curso terá início em novembro 2022 e contará com monitoria até mesmo no exterior, para que os alunos utilizem na prática o inglês aprendido durante o curso. Os alunos que foram premiados com oportunidades da fora poderão estudar por até quatro semanas no programa no país de destino.