SENAI abre vagas em cursos profissionalizantes GRÁTIS e a distância; inscreva-se

Durante a pandemia a oferta de cursos profissionalizantes on-line cresceu exponencialmente no Brasil. Mas algumas instituições de ensino, como o Senai, não deixaram de ofertar vagas para pessoas que procuram se especializar e se capacitar para o mercado de trabalho diretamente de casa. Por isso, a unidade do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do oeste do Pará abriu inscrições para a turma de cursos profissionalizantes de modo presencial e turmas que desejam realizar o curso de maneira on-line. É importante lembrar que todos eles são gratuitas. Confira esta matéria e saiba como se inscrever.

Como se inscrever nos cursos do SENAI

Com o objetivo de ampliar o acesso a capacitação profissional, a unidade do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) está com vagas abertas para o campus de Santarém, no oeste do Pará. Ao todo, são 5 turmas de cursos profissionalizantes 7 e sete turmas para os cursos on-line, que serão todos gratuitos. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 8 de outubro e poderão ser realizadas na unidade do Serviço de Aprendizagem Industrial que fica localizada na avenida Curuá-Una. Este pólo do Senai está localizada entre a Rua Marechal Rondon e Avenida Presidente Vargas.

Já para quem deseja realizar a inscrição a distância, poderá acessar o site do Senai de Santarém e se inscrever no seguinte link: https://loja.mundosenai.com.br/pa/. No site, os interessados deverão anexar os comprovantes de documentos pessoais, tais como: RG; CPF; comprovante de escolaridade; comprovante de residência e uma declaração de baixa renda. Por outro lado, para os cursos presenciais, os participantes também deverão anexar a carteira de vacina com comprovação de ao -2 doses contra convide 19, além dos documentos citados acima.

Quais cursos serão ofertados

Como dissemos, serão ofertados cureis profissionalizantes gratuitos e on-line. A maioria desses cursos está voltada para assistentes administrativos e auxiliares de escritórios ou móveis. Além disso, também há a possibilidade de estudar controladoria e programação de produção. Confira abaixo os principais cursos:

Cursos presenciais:

– Assistente administrativo (idade menina 16 anos)

– Assistente controladores de qualidade (idade mínima 16 anos)

– Auxiliar de Escritório (idade mínima 17 anos)

– Marceneiro de imóveis (idade mínima de 18 anos)

Cursos On-line:

– Assistente administrativo (16 anos)

– Assistente de Recursos Humanos (16 anos)

– Controlador e Programador de Produção (18 anos)

– Auxiliar de escritório (17 anos)

– Assistente de logística

É importante lembrar que para os candidatos que vão realizar o curso on-line é preciso ter disponibilidade para participar de aulas interativas, ao vivo, conforme informado no calendário escolar da unidade operacional do Senai de Santarém. Ou seja, também é necessário que os participantes tenham acesso à internet de qualidade, em configuração mínima para acessar as aulas on-line, computador ou notebook com até 2 gigas de memória RAM, disco rígido de 250 GB, dentre outras informações igualmente importantes para quem vai participar a distância dos cursos que já estão com vagas abertas. Para mais informações, os participantes poderão entrar em contato pelo WhatsApp com o Senai: (93) 3523 5198.

