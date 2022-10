Está com o nome sujo? Veja como RESGATAR até R$ 100 mil através da CAIXA

Ter o nome sujo te impossibilita de realizar vários procedimentos, entre eles ficar com um score super baixo e não conseguir limite bom no cartão de crédito, isso quando não acontece de nem o crédito liberar para você. Mas a Caixa Econômica tem uma solução para as pessoas que sofrem desse problema. Conheça o Penhor Caixa.

Como funciona o Penhor Caixa?

Realmente a Caixa Econômica Federal pensou em seus clientes e, principalmente, na situação que muitos brasileiros se encontram devido ao alto preço das coisas em nosso país. Muitos brasileiros possuem nome negativo e a maioria das instituições financeiras negam pedidos feitos pelos mesmos, mas a caixa chegou para revolucionar.

Não é de hoje que a Caixa tem esse programa Penhor Caixa. Por ser uma linha de crédito antiga pelas instituições, muitas pessoas da nova geração não conhecem como funciona esse programa. Mas continue conosco que vamos te explicar. Esse serviço tem uma grande porcentagem de busca por pessoas que se interessam em contratar uma linha de crédito com menores taxas de juros e menos burocracia.

Sabemos que para realizar um empréstimo existem diversos pontos de avaliação e análise pela instituição financeira, e quando o solicitante tem o nome negativo as instituições já recusam, mas o programa Penhor Caixa aceita essas pessoas e liberam a linha.

A dica é que por mais que existam programas que aceitam pessoas com nome sujo, o melhor de tudo é tentar se manter positivo perante o governo, assim, você terá mais chances de conseguir linhas de crédito com valor alto.

Para conquistar seu empréstimo, se direcione até uma instituição da Caixa Econômica Federal (é o mais seguro a se fazer, nunca aceite negociar empréstimo pelo celular, pode ser golpe), após isso você deve oferecer em troca algum bem como forma de garantia de sua contratação com a linha de crédito.

Os valores variam de R$ 50 mil a R$ 100 mil. Tudo dependerá da avaliação que o banco irá fazer com você.

Quais os passos para a contratação do empréstimo pelo Penhor Caixa?

Os passos são bem simples. Como orientado acima, busque primeiramente sempre fazer esse tipo de acordo pessoal na instituição financeira, assim você saberá de todas as regras e será direcionado a cada passo.

Os bens que você dá como garantia da sua contratação, podem ser: relógios, jóias (colar, brinco, anel), canetas, entre outros. É necessário no dia levar esses documentos:

Documento com foto

CPF

Comprovante de residência do contratante

Para você que já possui um acordo e deseja renovar o empréstimo pelo Penhor Caixa, deve entrar em contato por esses meios:

0800 104 0104 (Telefone e WhatsApp)

Site da Caixa Econômica Federal

Caixa eletrônico nas agências

