Salário mínimo tem valor DEFINIDO para 2023? Quanto os brasileiros receberão?

Quando se fala em salário o povo brasileiro gosta de escutar, ainda mais se for uma boa notícia. Mas ultimamente tem recebido muitas críticas, pois o salário mínimo no Brasil desde o ano de 2020 não tem crescido de uma maneira notável trazendo uma segurança para os pais de família que sustentam sua casa com o salário.

Salário mínimo no Brasil

Se caso houve um reajuste foi bem pouco, tanto que os brasileiros nem notou diferença. Como sabemos todo primeiro dia do ano letivo, é compartilhado com os brasileiros o novo valor do salário mínimo, e como somos curiosos, muito já se escuta a conversa: Qual será o valor do salário mínimo no ano que vem? Será que vai ter aumento?

“O salário mínimo deve garantir a sobrevivência de um cidadão e de sua família, sendo, então, o menor valor possível para cobrir os custos essenciais como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, higiene, transporte, dentre outros”, afirma a Constituição Federal.

A dúvida de muitos trabalhadores também se divide em como é feito o cálculo do salário mínimo. Para o governo realizar o pagamento dos brasileiros, ele utiliza a plataforma INPC, que significa Índice Nacional de Preços do Consumidor, ou seja, através disso, ele consegue ter uma noção para trazer reajuste no salário, e todo esse cálculo depende da porcentagem de inflação no Brasil sempre no ano anterior.

A maior intenção do salário mínimo, é que cada brasileiro consiga suprir as necessidades de sua casa, esse é o ideal. Infelizmente, o último ano que o povo brasileiro teve um aumento no salário foi em 2019.

Qual o valor definido para o salário mínimo em 2023?

Uma pergunta que não quer calar: qual é o valor definido para o salário mínimo em 2023? Nós temos essa resposta para você. O valor definido é de R $1.294,00 reais.

Esse valor foi atribuído pelas informações que a Secretaria de Política Econômica compartilhou no dia 15/09, relevando os dados da projeção da inflação ao final deste ano de 2022. Devido a isso, ao final do ano o Brasil fechará com cerca de 6,54% de inflação, e por fim o salário em 2023 ficará no valor citado acima.

Isso nos mostra um estudo que o salário mínimo brasileiro só tem tido reajuste conforme os dados do ano anterior, é verificado apenas pela inflação. Mas sabemos que isso não está acontecendo da maneira certa, um exemplo é o salário mínimo no ano de 2021, era de R $1.100, mas esse valor não cobriu inteiro o reajuste do Índice Nacional de Preços ao Consumidor referente ao ano anterior, 2020, que no caso era 5,45%, então o valor real do salário mínimo deveria ter sido R$ 1.101,95.

Sabemos que são poucos os detalhes, mas é essencial para o povo brasileiro. Outros exemplos que podemos citar para você é referente ao ano de 2017 e 2018, onde também o salário mínimo teve reajuste referente a dois anos antes, ponto que é muito distante para formular um novo cálculo e não suprir o verdadeiro reajuste do Índice e pagar realmente o que o brasileiro precisa receber.

Mesmo sabendo que esse é o correto, reajuste pela inflação, nem sempre foi esse o cálculo do salário mínimo no Brasil.

