6 plataformas que prometem pagar para usuários que fizerem tarefas específicas; é confiável?

Ganhar dinheiro não é fácil, essa é a verdade, mas com dedicação você consegue ter uma renda boa trabalhando em plataformas online. Infelizmente, muitos trabalhos hoje em dia não conseguem suprir toda a necessidade da casa, e a família raramente consegue gastar em momentos de lazer.

Ter uma renda extra hoje em dia é o desejo da maioria dos trabalhadores, e há muitas formas de conseguir isso. Quer saber quais são essas plataformas para ganhar dinheiro? Continue conosco que vamos explicar uma a uma.

6 plataformas que garante dinheiro ao realizar as tarefas

Hotmart

A primeira plataforma que podemos te indicar é a Hotmart. Provavelmente você já deve ter escutado sobre ela, pois é uma plataforma que mexe com vendas. Se você se define como um bom vendedor, é uma nova oportunidade para tentar ter uma renda extra.

Através da plataforma, é possível você vender produtos e até mesmo criar os seus próprios produtos e ter oportunidade de um espaço dentro da hotmart para realizar suas vendas. Melhor, não é necessário experiência e não possui taxas de adesão, é cobrado apenas uma porcentagem pequena após a realização de alguma venda.

Clikbank

Diferentemente do Hotmart, na Clickbank você não pode criar um cadastro para expor o seu próprio produto, é somente possível fazer uma afiliação dentro da plataforma. Para você começar a gerar dinheiro, primeiro passo você escolhe um nicho que mais se identifica, começa a compartilhar o produto em que se filiou através de um link. A cada venda você tem uma comissão.

Cada produto da plataforma possui uma taxa de comissão que sempre é estabelecida pelo provedor, cerca de 75%.

Workana

A Workana é uma plataforma digital bastante procurada por redatores e profissionais que querem ter autonomia financeira. Através da plataforma, é possível realizar várias propostas com empresas que estão em busca de serviço.

A plataforma digital garante guardar o dinheiro, e funciona desta maneira; após o cliente solicitar o seu trabalho, o dinheiro é depositado na plataforma. O pagamento é realizado após a entrega do trabalho e a avaliação do cliente. Mas antes disso você precisa ter uma aprovação da plataforma, busque sempre finalizar o cadastro por inteiro.

Fiverr

A Fiverr é especialmente para pessoas que possuem dom artístico. Na plataforma você consegue expressar a sua arte através de textos, escrevendo poesias, canções, e até mesmo artes visuais. Nela você consegue ter oportunidade de criar e expor suas artes.

Cada serviço que você realiza dentro da plataforma é pago um valor de US$ 5 e o máximo chega a ser USD 10 mil. Você consegue pegar esses pagamentos pelo PayPal, transferência bancária ou pelo cartão de rendimentos da Fiverr.

Enjoei

Através do nome já podemos perceber que é uma plataforma de vendas com objetos que você não usa mais ou já enjoou. O Enjoei é parecido com a forma como o mercado livre trabalha, para você entender melhor.

Primeiro é necessário realizar um cadastro na plataforma digital, após isso você já consegue incluir objetos à venda e ganhar uma renda extra. Por mais que o Enjoei foi criado para vendas de produtos usados, você pode vender também coisas novas. Aproveite, use e abuse para gerar uma renda!

Pinion

Por último, a plataforma digital que podemos te indicar é a Pinion. Ele é um aplicativo brasileiro que tem como princípio unir pessoas que buscam executar missões e tarefas para ajudar produtos e marcas a compreender seu posicionamento.

Portanto, para você receber dinheiro você precisa responder pesquisas das empresas avaliando produtos, marcas e serviços. Na plataforma tem uma carteira digital onde cada pesquisa respondida o valor é depositado lá. Quando chegar aos R $30,00 você poderá realizar o saque.

