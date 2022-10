Como descobrir quais benefícios do Governo eu tenho direito?

Já imaginou que você pode estar deixando de receber um auxílio do governo não por não saber que tem direito? É isso que acontece com a maioria dos brasileiros. Infelizmente, esse tipo de informação não é divulgada de uma maneira abrangente pelo Governo Federal. Por isso, trouxemos dicas que vão te ajudar a descobrir quais benefícios você pode receber.

Cadastro no CadÚnico para conhecer os benefícios

Em primeiro caso, para você receber algum auxílio do governo é necessário ter uma cadastrado na plataforma CadÚnico, sem esse cadastro é impossível receber, pois todos os beneficiários são analisados pelo Governo através do mesmo. O cadastro único é basicamente uma ferramenta que coloca e analisa todos os dados das famílias de baixa renda em nosso país.

São diversos benefícios do Governo Federal que você pode receber para ajudar no dia a dia com suas contas e despesas. Um exemplo disso é o auxílio Gás, Casa Verde e Amarela, auxílio Brasil, entre outros. Todos esses benefícios têm como proposta ajudar o brasileiro a conseguir manter a família e seus custos.

Como realizar esse procedimento de consulta?

Se você tem alguma dúvida sobre como consultar ou realizar um cadastro, está no site certo. O primeiro passo é verificar se você tem o cadastro, e a forma mais rápida é através do aplicativo Cadastro Único, que pode ser baixado em Android e iOS, caso não queira fazer isso pelo celular entre no site www.cadunico.dataprev.gov.br.

Assim que você conseguir no seu login, siga esses passos:

Clique em “Consulta Simples”

Digite os dados obrigatórios

Nome completo, nome da mãe, data de nascimento e UF/Município

Após informar esses dados, vão aparecer algumas informações importantes como a última vez que foi atualizado o cadastro e qual a sua data limite para realizar uma nova etapa de atualização. Importante lembrar que, se a sua atualização de dados não estiver em dia, você tem grandes chances de perder o seu benefício do Governo Federal, esse é um critério obrigatório e rígido imposto pelo mesmo.

Todavia, os dados dos membros da família devem ser atualizados frequentemente, principalmente se você possui filhos e tem que ter uma boa frequência escolar. Se caso você desejar realizar uma pesquisa mais completa em seu CadÚnico, clique em “Consulta Completa”, após isso é só seguir e realizar o procedimento indicado.

Mas antes de realizar essa consulta completa dos, você deve se encaminhar para o site do Governo Federal e autenticar o seu login, para conseguir ter acesso liberado, verificar seu cadastro e os benefícios. Logo após esse primeiro passo, vai aparecer em sua tela informações de como está a situação do seu cadastro, endereço da família, gastos e despesas, entre outros.

Uma terceira opção que podemos te indicar para realizar essa consulta e verificar quais benefícios você tem direito é através do telefone, cujo número é 0800 707 2003. As ligações podem ser feitas de segunda a sexta, das 7h às 17h. Já nos finais de semana e feriados os horários são das 10h às 16h.

Lembrando que se você deseja resolver tudo pessoalmente, é só se direcionar ao Centro de Referência em Assistência Social da sua cidade.

