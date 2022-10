INSS paga aposentadorias acima do salário mínimo; descubra a razão

Os cidadãos brasileiros que recebem acima de um salário mínimo já podem sacar as aposentadorias e pensões do INSS. Os montantes começaram a ser pagos no dia 3 de outubro e o calendário irá variar de acordo com o número final do cartão do benefício. Nessa matéria, você descobre como funcionará o pagamento e em qual dia você poderá sacar os valores repassados. Além disso, você também encontrará aqui informações sobre como consultar os benefícios e a quantidade pessoas que vão recebê-los ainda este mês.

Como funciona o calendário de pagamento

Nesta última segunda-feira, dia 3 de outubro, o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) iniciou o pagamento de aposentadorias e pensões para aquelas pessoas que recebem mais de um salário mínimo, ou seja, R$1212 reais. É importante mencionar que o calendário de pagamento do benefício vai variar de acordo com o número final do cartão do beneficiário. Na segunda, por exemplo, receberam aquelas pessoas que tinham o cartão com final 1 e 6. Já o ultimo pagamento do benefício será realizado no dia 7 de outubro aquelas pessoas que têm o benefício número 0 e 5.

Já os pagamentos para aquelas pessoas que recebem até um salário mínimo mensal começaram a ser realizados no dia 26 de setembro e seguirão até o dia 7 de outubro, assim como os pagamentos para quem saca mais de um salário mínimo.

Como devo consultar?

Para verificar a consulta em relação aos benefícios concedidos pelo INSS, os beneficiários deverão acessar os valores e as datas pelo aplicativo: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.dataprev.meuinss&hl=pt_BR&gl=US, ou pelo site Meu INSS pelo seguinte link: https://meu.inss.gov.br/#/login. Além disso, para quem deseja o atendimento também será feito no telefone 135, de segunda a sábado atendimento, das 7h00 às 22h00.

Para os 6 milhões de segurados do INSS , toda a folha de pagamento pode ser consultada de modo on-line antes mesmo da data de pagamento benefício. Além disso, os beneficiários também poderão visualizar os extratos de pagamento, acessar outras informações sobre o tempo de contribuição e realizar atendimento remarcar perícias médicas através do aplicativo. É importante também lembrar que os calendários de pagamento e os números finais do cação dos benefícios serem pagos também podem ser consultados no app móvel da previdência social.

A principal razão para o INSS efetuar o pagamento às pessoas que recebem mais de um salário mínimo agora é justamente para organizar o período em que grande parte dos beneficiários que recebem até um salário mínimo possam sacar em dias com maior prazo. Além disso, esse é o modo como a previdência organiza o calendário de pagamentos, para facilitar a vida dos beneficiários afim de que eles saibam o dia correto para realizar o saque dos pagamentos através dos aplicativos, ligação telefônica, site, dentre outros meios. Qualquer dúvida, basta acionar o INSS pelos canais descritos na matéria.

