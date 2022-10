Confira quais os requisitos para receber até R$ 710,00 dos auxílios do Governo

O auxílio gás, conhecido como vale-gás distribuído pelo Governo, pode chegar a pagar até R $710,00. É um benefício que chegou para ajudar – principalmente – as famílias de baixa renda, com o preço alto do gás. Veja como receber esse auxílio e quais são os requisitos.

Vale-gás: Quais requisitos para receber esse benefício?

Como citado acima, o vale-gás tem como princípio ajudar principalmente as famílias de baixa renda do Brasil, trazendo um conforto financeiro e confiança para o bolso do pai de família, pois o gás de cozinha a cada dia tem subido o valor e, infelizmente, muitos brasileiros não estão conseguindo comprar e estão optando por cozinhar em eletrodomésticos, ou fogão a lenha, quem possui em casa.

Ainda nos deparamos hoje em dia com famílias que têm muitas dificuldades financeiras. O vale-gás será pago em outubro e dezembro deste ano, com o valor médio do botijão. Mas em janeiro de 2023, provavelmente as famílias brasileiras irão recolher apenas o valor de 50% do valor médio do botijão que está em torno de aproximadamente 13kg.

Como todo benefício do governo o cidadão deve possuir um cadastro do CadÚnico, pois é por essa plataforma que o Governo Federal consegue analisar todos os dados das famílias de baixa renda. Após isso, para fazer a solicitação do vale-gás as famílias também devem se associar ao critério de elegibilidade.

As famílias que podem receber esse vale-gás devem possuir uma renda mensal menor ou igual a meio salário, ou seja, receber um valor de R$606,00. Pois é um programa especial para as famílias mais carentes e poder ajudá-las a suprir suas necessidades. Com isso, também existem outros requisitos obrigatórios, são eles:

Apresentar alguém dentro da sua casa que recebe o (BPC) Benefício de Prestação Continuada da assistência social, que é totalmente destinado a pessoas que possuem alguma deficiência, idosos a partir dos 65 anos que conseguem comprovar que há possibilidade de manter a sua própria estabilidade de vida. O vale-gás também tem preferência em atender preferencialmente mulheres vítimas de violência doméstica que estão sob supervisão das medidas protetivas de urgência.

Quero me cadastrar para receber o vale-gás, como faço?

Como dito acima, o primeiro passo mais importante é a pessoa realizar a sua inscrição na plataforma CadÚnico, indo até a CRAS da sua cidade, após isso você consegue fazer seu cadastro no auxílio gás. Mas tenha em mente, que mesmo realizando cadastro ainda não é um ponto de garantia que você irá receber o vale-gás, é realmente as famílias que se encaixam nos critérios imposto pelo Governo Federal que citamos acima no texto.

São critérios rígidos e que realmente seguem a régua. Então antes de realizar o seu cadastro, faça uma análise e verifique se realmente sua família se encaixa nesta questão. Para a família recolher o vale-gás, a pessoa que entrou com o pedido deve ser afiançado pelo auxílio Brasil.

O pagamento do vale-gás é feito da seguinte forma: pagamento do auxílio brasil – que é R $600,00 – mais o pagamento do auxílio gás – que é R $110,00. Assim, totaliza um valor de R $710,00. O vale-gás parte do princípio de pagamento em apenas meses pares, ou seja, o pagamento acontecerá neste mês de outubro (mês 10) e no mês de dezembro (mês 12).

O pagamento do vale-gás é realizado pela Caixa Econômica.

