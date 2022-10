Pagamento no INSS 2022: Descubra quem pode sacar neste mês de Outubro

Nesta última segunda-feira (03/10), muitas pessoas que recebem benefícios do INSS estão em busca de saber quem pode sacar esse dinheiro no mês de outubro dentro do calendário exposto pela instituição no ano de 2022. Quer saber se você pode sacar? Continue conosco que te mostraremos.

INSS 2022: quem recebe em outubro?

O INSS – Instituto Nacional do Seguro Social de 2022 divulgou as informações para pagamento, ou seja, o calendário. Para receber esse benefício no mês de outubro, é necessário que o beneficiário com cartão NB tenha o final com o número 6, relativo ao trabalhador que ganha o salário mínimo, e assim que for analisado, você já receberá o dinheiro em sua conta.

Já para aquelas pessoas que ganham mais de um salário mínimo tem o NB no final número 1 e número 6. Todos esses pagamentos são realizados através do último número do cartão, ou seja, sempre o número descrito antes do traço no final é a menção da sua data de pagamento para receber o auxílio. Isso serve tanto para aposentados, beneficiários do benefício de Prestação Continuada, pessoas com deficiência e pensionistas.

Como consultar e saber sobre os pagamentos?

Se você quer realizar uma consulta sobre o seu INSS, vamos te mostrar passo a passo. É bem simples, normalmente, é necessário inserir o número do NB do INSS, que é o número do benefício. Lembrando que cada pessoa que recebe esse benefício tem um número específico, ele é identificado por código e tem 10 números.

Porém, hoje com a tecnologia e como todos gostam de resolver as coisas sem sair de casa, tem a opção de buscar essas informações pelo seu CPF através de um aplicativo, site e telefone, se caso não souber mexer, chame uma pessoa de confiança para te auxiliar e você consegue fazer esse acesso através desses portais:

Você pode baixar o aplicativo Meu INSS Fazer login pelo site Meu INSS Realizar uma ligação para a central de atendimento no INSS pelo número 135 Ir pessoalmente em alguma agência no INSS

Os pagamentos dos benefícios costumam ser realizados sempre a partir do dia 1, mas somente se dessa data estiver incluso dentro dos dias úteis no calendário. Referente ao mês de outubro, o pagamento começou a ser realizado a partir do dia 03/10. Os beneficiários chegam a receber um salário mínimo podem até ser mais.

Como todo ano tem suas alterações, 2022 não foi diferente. Uma boa notícia para quem recebe e que houve um reajuste desse benefício, antes o pagamento era no valor de R$1.100 no ano retrasado, 2021, agora o valor passou para R $1.212.

