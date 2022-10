SENAC aumenta período de inscrições para cursos gratuitos; ao todo são 1,8 mil vagas

O SENAC é uma das principais instituições brasileiras que mensalmente abre vagas gratuitas para cursos de diversos segmentos no país. Dessa vez, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal prorrogou as inscrições para mais de 57 cursos profissionais. O intuito é obter mais inscrições dos participantes e ampliar a oportunidade a diversas outras regiões do Distrito Federal. Por isso, nessa matéria, descubra até quando será o prazo para as inscrições, para o resultado delas e como e onde você pode se inscrever.

Até quando posso me inscrever

As inscrições para os cursos de qualificação profissional do Senac do Distrito Federal se encerram no dia 9 de outubro de 2022. Ao todo, são mais de 1,8 mil vagas disponíveis e de carácter imediato para serem preenchidas na região. O prazo anterior era até dia 29 de setembro, mas foi prorrogado para ampliar o número de inscritos e dar mais oportunidades aos estudantes e profissionais que desejam participar dos cursos.

Para se inscrever, os interessados devem acessar o site do Senac e procurar pelas inscrições estão abertas na instituição. Aquelas pessoas que forem aprovadas poderão acessar também no mesmo site o resultado de classificação no dia 21 de outubro, até as 21h. Caso selecionado, cada candidato tem até o dia 28 de outubro para fazer a sua matrícula junto ao Senac DF. Neste link, você pode conferir o edital completo, onde são apresentadas diversas informações sobre essa oportunidade e as datas de inscrição, resultado, entre outros: https://www.df.senac.br.

Aproveite e confira no portal outras oportunidades disponíveis para matrícula, seja matrícula, estágio ou quaisquer outros programas. O Senac é uma instituição reconhecida e contribui expressivamente para haja profissionais mais aperfeiçoados e atualizados no mercado. Por isso, é tão importante aproveitar a gratuidade dos cursos e se inscrever dentro do prazo e com os documentos exigidos.

Veja também:150 vagas! Curso gratuito de programação dará notebook e vale para aluno

Quais os cursos disponíveis e os requisitos básicos

Como já mencionamos, ao todo são 1,8 vagas de cursos na área de gastronomia, beleza, tecnologia da informação, entre vários outros. É importante mencionar que todas as aulas serão de modo presencial e é necessário que os participantes apareçam desde o primeiro dia de curso para que a matrícula seja efetivamente garantida. Veja a lista de alguns cursos ofertados:

• Alongamento de Unhas

• Bartender

• Branding e Marketing de Moda

• Cake Design

• Costureiro;

• Depilador;

• Design de moda;

• Maquiador;

• Dentre outros.

Além disso para que o estudante seja contemplado, é preciso seguir alguns requisitos básicos como mostraremos a seguir. É necessário ter em mente o valor per capita da renda mensal recebida pela família, fatores como escolaridade e de desistência de outros cursos.

• Renda básica de até dois salários mínimos;

• Escolaridade mínima exigida para o curso escolhido;

• Não ter saído ou desistido de outro curso do Senac, com prazo igual ou inferior a um ano de idade de invasão ou desistência;

Veja também: Conheça a novidade do Nubank que pode ajudar a expandir seu negócio