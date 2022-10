CNH tem prazo MÁXIMO para ser renovada; confira as datas

Para que o cidadão esteja sempre em dia com as leis de trânsito, é extremamente necessário que ele se alerte para os períodos de atualização da Carteira Nacional de habilitação (CNH). Por isso, caso você seja habitantes do Mato Grosso, confira quais serão as datas para quem precisa obrigatoriamente renovar o documento. Lembrando que a renovação só será exigida caso a CNH esteja vencida entre os meses de setembro e novembro de 2021. Nessa matéria, contamos tudo sobre atualização, como por exemplo o prazo estipulado pelo Contran e como você pode agendar o serviço.

Até quando posso atualizar a CNH

Todos os condutores de veículos que tiverem a Carteira Nacional de habilitação (cnh) com vencimento para o mês de setembro e novembro 2021 deverão realizar até o dia 30 de dezembro de 2022 a regularização do seu documento. Para que tudo ocorra bem e dentro do prazo, a regra foi estabelecida pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), a partir de uma deliberação número 253. A inovação poderá ocorrer tanto de forma on-line quanto de forma digital. A seguir, explicamos como você pode proceder nos dois casos.

Como renovar a CNH

Como dissemos assim, os cidadãos poderiam renovar a cnh pelo meio digital ou também de forma presencial em alguma das unidades do Detran. Para aquelas que por algum motivo desejam realizar a atualização em plataforma online, deverá acessar o seguinte site do Detran: www.detran.mt.gov.br. Por outro lado, o cidadão também poderá atualizar pelo aplicativo chamado MT de cidadão que pode ser baixado em qualquer loja virtual de aplicativos, Android quanto IOS pelo link: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.mt.cepromat.mtcidadao&hl=pt_BR&gl=US.

Fazer a renovação on-line contribui para que as pessoas não precisem sair de casa ou se deslocar até as unidades da autarquia. Nesse caso, a única etapa necessária é o deslocamento para realização do exame médico em alguma das unidades de atendimento. Além disso, é preciso informar que pelo aplicativo também será possível renovar a CNH dos condutores profissionais, como os caminhoneiros, e aquelas pessoas que necessitam de junta médica, como os motoristas PCD.



Quais situações exigem renovação presencial

Existem muitos casos em que o motorista deverá renovar a CNH presencialmente em algum dos pólos do Detran, desde que haja agendamento prévio do atendimento pelo site exposto acima. A situações em que mais são comuns os atendimentos presenciais são a mudança e a adição de categoria da habilitação, processo de transferência de CNH de outro estado, o registro de pessoas estrangeiras e alteração de dados cadastrais, como nome, nome da mãe, número de CPF. Essas informações devem ser diretamente repassadas à Senatran.

Caso haja alguma dúvida, o cidadão pode obter mais informações no número (65) 3615-4800 no Disque DETRAN ou através do e-mail: [email protected] Lembre-se de que a não renovação da CNH pode resultar em multas e até mesmo apreensão do veículo caso haja deslocamento sem o documento dentro das normas estabelecidas pelo Detran. Além disso, também é necessário ter em mente o prazo de renovação e consultar o Detran caso haja mais dúvidas sobre a sua renovação.