Confira 4 aplicativos fantásticos para quem é concurseiro

A tecnologia pode nos ajudar de diversas formas, sobretudo quando somos estudantes e precisamos reunir no smartphone atividades, apostilas digitais, dentre tantas outras possibilidades. Por isso, os aplicativos educação, também chamados de e-learning, têm contribuído efetivamente para que muitos concurseiros sejam aprovados em concursos espalhados pelo Brasil. Manter o foco e a persistência de área em torno de um sonho tem sido facilitado pelo software digitais. Nesta matéria, você irá conhecer quatro aplicativos que são importantes para que você seja bem aprovado e colocado nas provas de concursos que estão abertos no Brasil. Confira alguns deles e instale no seu celular.

1 – Aprovado

O aplicativo “aprovado“ é um dos melhores quando falamos de estudar pra concurso através de apps no celular. Ele foi desenvolvido para ser de alta facilidade de uso e apresenta uma organização invejável ao ser comparado com outros programas. O que o destaca dos demais é justamente a separação das matérias em tipos diferentes de categorias de conteúdo. Isso ajuda o estudante a se organizar melhor e ter ao alcance todo o conteúdo estudado de maneira prática e ágil e acessar todos arquivos dos quais ele necessita. Além disso, a ferramenta também fornece um calendário em forma de gráficos, cujo estudante pode mensurar o seu desempenho e ter uma ideia de em quais disciplinas ele precisa dar mais atenção para tirar uma boa nota. Para baixar aplicativo, basta acessar o link: https://apps.apple.com/br/app/aprovado/id586767537.

2 – Partiu revisar

Outro aplicativo bastante utilizado se chama “partiu revisar” porque contribui para que o estudante não esqueça o conteúdo que foi estudado há algumas semanas. Isso significa que ele supera a chamada “curva do esquecimento”, uma vez que serve justamente para que o estudante realize revisões periódicas das disciplinas através de uma rotina diária de estudos. Dessa maneira, o estudante consegue aumentar exponencialmente A sua capacidade de reter conteúdo, de assimilar melhor as matérias que cairão na prova e, por fim, aumentar a sua produtividade de estudo. Para instalar acesse: https://www.androidlista.com.br/item/android-apps/679358/let-s-review/amp/.

3 – Simulados App

O “simulados app” é um aplicativo que se tornou famoso justamente pela grande quantidade de materiais disponíveis nele. Ao todo, são mais de 40.000 questões a serem realizadas pelos estudantes, que estão divididas em diversas categorias, como administração direito, por exemplo. Além disso, o App também disponibiliza aos estudantes um acompanhamento de desempenho, guiando-o através de uma lista de disciplinas que devem ser melhoradas quando houver necessidade. Para baixar, acesse: https://apps.apple.com/br/app/simulados-app/id1456153912.

4 – Trello

O “Trello” é outra ferramenta incrível não só para quem estuda mas também para quem trabalha e desempenha atividades rotineiras. O grande destaque é que, entre todos os apps já citados, o Trello é o aplicativo que mais tem opções e variedades de ferramenta para uso de organização. Nele você pode destacar datas, horários, fazer um checklist, criar quadros temáticos, fazer um calendário, entre tantas outras opções. Para baixar: https://apps.apple.com/br/app/trello/id461504587.