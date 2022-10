3 dicas para PROTEGER os apps de banco no seu Android ou iOS

Com as diversas possibilidades que as pessoas encontram na internet, ainda existe muito risco que compromete a vida de muitos brasileiros. Um deles são as fraudes que podem decorrer de movimentação bancária não permitida ou de interferência de terceiros no uso ilegal de uma conta corrente ou poupança. Por isso, é sempre importante conhecer quais são as principais estratégias para proteger os apps de banco no seu Android ou iOS. Nesta matéria, você vai conhecer os principais mecanismos de proteção para evitar que sofra com a perda e danos materiais no seu smartphone.

Dica 1 – Utilizar senhas difíceis

Muitas pessoas ao abrir uma conta bancária acabam escolhendo senhas muito fáceis para acessar os aplicativos bancários. Porém, quanto mais fácil for a senha e mais previsível for ela, maiores serão as chances de alguém descobrir e acessar o seu aplicativo financeiro. Por isso, nunca utilize data de nascimento, data de nascimento da mãe, número de telefone, idade ou qualquer outro número que remeta a sua vida pessoal, sobretudo porque muitas pessoas que vivem ao seu redor podem saber essas informações. Além disso, na internet também é possível encontrar dados de nascimento das pessoas, as redes sociais e demais informações também bancárias, por exemplo. Sendo assim, todo cuidado é pouco.

Dica 2 – Não utilize detecção de rosto como proteção principal

Apesar de a tecnologia ter evoluído bastante, ainda é muito comum que ocorram falhas e que isso justamente permita o acesso a aplicativos de outras pessoas. Nesse sentido, se você quer proteger seus aplicativos bancários é importante que você não deixe a detecção de rosto como proteção principal de acesso aos apps. Muito pelo contrário, esse método deve ser utilizado como secundário, já que inicialmente seria preciso inserir a senha padrão como falamos na primeira dica.

Uma vez que a senha padrão não funcione, seria necessário utilizar o reconhecimento de rosto como opção secundária. Trata-se, portanto, de uma proteção a mais para o aplicativo e uma maior segurança de que ele funcionará somente para o seu uso.

Dica 3 – Não deixe informações no seu celular

Recorrentemente, as pessoas tiram print dos seus cartões bancários e das suas senhas e deixam armazenadas na galeria do seu celular. Mas imagine se o celular for roubado? E se a pessoa que roubou utilize os dados estão salvos nele? Isso é bastante perigoso e precisa ser urgentemente evitado por quem faz uso de smartphone e costuma salvar qualquer informação pessoal no celular.

Outra razão para isso é que caso o seu celular seja hackeado as informações salvas nele poderão ser utilizadas pelo hacker na internet em sites de divulgação de dados. Por isso nunca salve senhas ou dados de contas bancárias no seu navegador e sobretudo no seu positivo de navegação. As redes sociais também não podem ser utilizadas como um lugar de compartilhamento de dados pessoais e bancários, uma vez que um número muito grande de pessoas podem ter acesso.