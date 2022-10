Descubra o que pode CANCELAR o seu Auxílio Brasil

Neste caso, há três situações quem é permitido o recebimento do Auxílio Brasil e você pode consultar nas informações a seguir:

Além disso, vale mencionar que todas as famílias que vão se enquadrar no Auxilio Brasil sejam composta por algum desses componentes a seguir, como:

Crianças;

Mulher gestantes;

Mães que ainda estão em processo de amamentação;

Adolescentes;

Jovens entre 0 a 21 anos incompletos (que ainda estão estudando, por exemplo).

Quando o benefício pode ser cancelado

Existem algumas ocasiões em que o benefício do auxílio Brasil poderá ser cancelado ao brasileiro. O primeiro deles é caso o cadastro único não for atualizado quando necessário. A base do sistema do cadastro único serve como principal meio de confirmar os dados dos beneficiários e a situação de enquadramento deles no benefício. Por isso, nunca deixe de atualizar o seu cadastro no período em que houver atualização nacional ou municipal dos sistemas.

Alem disso, é preciso ter cuidado com a variação na renda mensal da família para que o beneficiário não seja desenquadrado do que é estipulado no programa. Isso acontece porque só podem receber o Auxílio Brasil as famílias brasileiras vulneráveis que se enquadram nas linhas de pobreza extrema e pobreza e que comprovarem no ato do pedido renda familiar mensal per capita entre R$ 105 a R$ 210. Caso o pente fino do governo federal encontre informações que contradizem o que foi reportado, o benefício poderá ser cancelado automaticamente.

