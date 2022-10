Plataforma iFood oferece 5 MIL bolsas de estudo para formar jovens na área de tecnologia

A plataforma está com uma grande novidade para os jovens estudantes que têm interesse na formação na área da tecnologia. O iFood além de oferecer essas bolsas e aulas, é totalmente gratuito, ou seja, você vai aprender sem precisar pagar.

Bolsa iFood: como fazer a inscrição?

Estudante, chegou a sua hora. Todo mundo que tiver interesse pode entrar na plataforma Potência Tech e realizar a sua inscrição, mas tome cuidado para não deixar passar a data limite, que é até o dia 23 de outubro. Tudo isso está sendo programado devido a comemoração do primeiro aniversário do Potência Tech. Todavia, o iFood e a DIO resolveram abrir essas vagas.

São 5 mil bolsas de estudo, e a previsão do término desse curso está estimada para 27 de novembro. Por isso, é de suma importância, para você que tem interesse, fazer a sua inscrição com antecedência e assim ter mais tempo para completar o curso. Quanto mais antecedência na inscrição, mais aprendizado você terá.

Ao total são 86 horas de aula e as vagas são especificamente para o Bootcamp Java Beginners, pois o principal objetivo deles é formar os jovens para o mercado de tecnologia, uma área que está constantemente crescendo. Nas aulas você aprenderá conteúdos como desafios de códigos e projetos práticos.

Os estudantes aprenderam todas as práticas voltadas para os conhecimentos que o Java tem como manual, utilizando uma linguagem de programação que está em alta no mercado de trabalho. O estudante só tem a ganhar com esse curso do iFood.

A melhor parte é que depois que se graduar no Bootcamp, o estudante poderá também se cadastrar na plataforma Talent Match (que é oferecida pela DIO), que tem por sua finalidade funcionar como um banco de talentos, fazendo uma análise de campo para encontrar os profissionais de tecnologia e empresas parceiras que possuem vagas disponíveis na área.

Com tudo, todos que se inscreveram para conseguir essa bolsa da DIO e do iFood, ao final do caminho poderão ter uma oportunidade de emprego no próprio curso. Se você tem 18 anos ou mais já pode realizar a sua inscrição.

Quais são os módulos de estudo que terá no curso?

As 5 mil bolsas oferecida pelo iFood e DIO tem como parceria o bootcamp Java, e o conteúdo que será apresentado para os alunos serão divididos da seguinte forma:

Desenvolvimento de Software (os princípios) Aprendendo a programar em Java Estudando a fundo o sistema Java até dominar o assunto Introdução ao Spring Framework Fortalecendo a Carreira Profissional

Você que se interessa em aprender sobre tecnologia, o iFood fez essa proposta pensando em você. Com tudo, a principal intenção da plataforma é capacitar principalmente as pessoas de baixa renda e dar oportunidade de jovens se formarem, e até o ano de 2025, formarem mais de 25 milhões de pessoas com interesse na área sugerida.

