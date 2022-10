Como realizar o cadastro no CadÚnico para receber benefícios do Governo?

Se você deseja verificar se pode receber algum auxílio do Governo, basta realizar um cadastro na plataforma Cadastro único – CadÚnico – pois através desta ferramenta o governo juntamente com o estado consegue acessar seus dados, e incluir as famílias de baixa renda em programas sociais, além de ter o auxílio Brasil e emergencial.

Eu e minha família podemos se cadastrar? Quais as regras?

O cadastro é uma forma de receber esses benefícios, mas não significa que todos que se inscrevem têm o direito de receber, tudo é passado por uma análise para averiguar se realmente a família entra nos requisitos solicitados. Quais são eles:

Famílias com renda mensal com até meio salário mínimo por pessoa

Renda mensal total de até 3 salários mínimos

Pessoas que moram sozinhas

Pessoas que vivem em situação de rua

Famílias com renda maior que três salários mínimos, mas somente se o cadastramento estiver vinculado em programas sociais nas três esferas do governo.

Após a inscrição, é necessário que a família busque sempre manter os dados atualizados, é de suma importância para o governo. Sempre que houver alguma mudança na família, seja morte, separação, nascimento, entre outros, é necessário atualizar as informações no máximo até dois anos. Para realizar essa ação, basta se dirigir até o CRAS mais próximo de você e pedir para atualizar os dados.

Pode ocorrer de as vezes a família receber convocação através de cartas e telefonemas, pois já significa que é necessário a atualização. Todavia, somente desta maneira é possível que o governo entenda qual a verdadeira situação da família para poder receber os benefícios.

Passo a passo para realizar o cadastro no Cadúnico

A realização do cadastro deve ser feita pessoalmente no CRAS (Centros de Referência de Assistência Social). Segue o passo a passo:

Pré-cadastro: Você pode iniciar fazendo um pré-cadastro pelo aplicativo do Cadastro Único, por mais que seja opcional, é uma ótima opção para agilizar o seu atendimento quando for presencialmente no CRAS.

Se dirija até um CRAS: Se caso você fez o pré-cadastro online, após isso você tem um tempo estimado de 120 dias para se direcionar até um CRAS para apresentar todos os seus documentos e dos membros familiares. Sem os documentos essenciais e complementares o cadastro não fica completo e pode gerar dificuldades na hora de solicitar algum benefício.

Através desse site é possível você localizar o CRAS mais próximo de você: https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/mops/.

Documentos obrigatórios: Certidão de Nascimento; Certidão de Casamento; CPF; Carteira de Identidade (RG); Carteira de Trabalho; Título de Eleitor; Registro Administrativo de Nascimento Indígena (RANI), no caso, somente se realmente a pessoa for indígena.

Entrevista de cadastramento: Nesta etapa, a pessoa passará por uma entrevista com um entrevistador social, que é encaminhado e funcionário da prefeitura. Basicamente ele fará perguntas trazendo pontos sobre a realidade da família, como por exemplo: quais são as despesas de casa, se há alguém da família com deficiência, o grau de escolaridade e se os integrantes têm uma frequência escolar boa, detalhes do domicílio, entre outros. Tudo isso é feito para conhecer a real condição da família cadastrada.

Lembrando que, na entrevista o entrevistador deve pedir a assinatura do Responsável Familiar, que responderá as perguntas no formulário preenchido e entregar um comprovante de cadastramento.

Confirmação do cadastramento: Após todo procedimento, a última etapa é a confirmação do cadastro, ou seja, o sistema do CadÚnico vai analisar se a família tem o número do NIS, se caso não, rapidamente será criado um número para eles, para possuir uma identificação social. O processo dura em torno de até 48 horas.

