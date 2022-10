SESI abre novas vagas para capacitação profissional; ao todo, 300 vagas abertas

Você já imaginou ter cursos on-line sobre capacitação profissional no mercado de trabalho? Por exemplo, imagine do conforto da sua casa você poder aprender sobre como falar em público, aprender estratégias para lidar com ansiedade, assuntos sobre expressão corporal e tantos outros temas importantes para quem está no mercado. Participar dessas oportunidades é importante devido à concorrência e procura que existe no mercado de trabalho, por profissionais que sejam cada vez mais capacitados e consigam trabalhar em um ambiente de trabalho dinâmico. Nesta matéria, você confere os principais cursos do SESI destinados aos profissionais, descobre onde se inscrever e quais os pré-requisitos para ser selecionado pelo programa. Além disso, também os cursos que serão ofertados.

Quais são as modalidades do curso?

O SESI está oferecendo 300 vagas de curso on-line para os profissionais que desejam realizar a capacitação e aprimoramento de suas habilidades mercadológicas. Os cursos são totalmente gratuitos, emitem certificado e são reconhecidos nacionalmente por empresas brasileiras. As inscrições podem ser feitas de maneira on-line, através do link: https://www.pe.sesi.org.br/imprensa. Os cursos contemplam temas como habilidade de falar em público e a satisfação do cliente. A seguir, conheça quais são os principais cursos ofertados pelo SESI:

• Medo de falar em público;

• Sintomas físicos;

• Pensamentos negativos;

• Estratégias para aprender a lidar com ansiedade;

• Expressão corporal;

• A mente e o medo;

Além disso, os candidatos também vão aprender a desenvolver o poder de foco, o medo de falar em público na empresa e como não perder o controle durante o trabalho. Outro assunto está relacionado à satisfação do cliente. Isso é importante, segundo o programa, porque faz com o que o funcionário compreenda a importância de tratar bem o cliente e incluído nos poderes de decisão de advêm de projetos, produtos e de logística. Como já citamos anteriormente, explicar a necessidade e as expectativas do cliente que necessitam ser cumpridas e o conceito de cliente para melhor entender o mercado.

Quem pode se inscrever?

O curso é destinado aos profissionais que desejam investir em capacitação, ganhar mais chance de entrar no mercado de trabalho e aprender como se portar profissionalmente dentro e fora do ambiente de trabalho. Além disso, podem participar do programa pessoas que tiverem mais de 16 anos, noções básicas de internet e acesso à banda larga, além de saber utilizar o e-mail. Os estudantes selecionados terão até 30 dias corridos para acompanhar o conteúdo e finalizar o curso. Ou seja, existe o limite de um mês para que todos os participantes do programa terminem o curso e obtenham o certificado de participação.

Somente receberá o certificado de conclusão, os participantes que tirarem mais de 70 pontos durante o curso. Por isso, se você fosse escrever, tenha certeza de que você terá tempo livre para se dedicar ao programa.

