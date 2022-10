Golpe da compra fantasma: saiba como se proteger da fraude que rouba dados do cartão

O meio digital possibilitou grandes avanços quando o assunto são finanças e compras no livre mercado. Isto é, as pessoas começaram a realizar mais compras, sem a necessidade de ir até uma loja física. Então, no conforto de suas casas, as pessoas passaram a utilizar o cartão de crédito e débito com mais frequência. Porém, ainda existe um lado muito negativo que vem complicando a vida de muita gente: trata-se de fraudes e maquininhas dos estabelecimentos. Por isso, nessa matéria, você vai compreender como se dão os casos de fraude em cartões bancários e como você pode evitá-los.

Como funciona a fraude de duplicação de compras?

É bastante comum, que ao realizar uma determinada compra, ocorram alguns problemas no momento de pagamento. Por exemplo, o pagamento pode não ser concluído totalmente, o cartão pode ser recusado, a senha pode estar incorreta, dentre tantas outras coisas. No entanto, existe um novo golpe que faz com que a maquininha de cartão de crédito ou débito sinalize de que houve um erro falso para que a sua compra seja duplicada e você pague duas vezes pelo produto que comprou. Neste caso, o primeiro valor do pagamento vai diretamente para a maquininha e o outro vai diretamente para a quadrilha de fraldas.

Essa análise foi feita pela empresa de ciber-segurança Kaspersky. Ela identificou que um grupo chamado Prilex é responsável por realizar duplicações e se beneficiar do crime de fraude de cartões de crédito de débito. Descobriram, portanto, que o esquema é totalmente parecido com a realidade, mas é falso e criminoso.

Como eles conseguem fraudar as máquinas?

Existe inteligência por trás do modo como a fraude é realizada. Imagine, por exemplo, que você tenha um pequeno comércio e utiliza uma máquina de pagamentos. O que acontece é que o grupo de Prilex liga para o comerciante, no caso você, e argumenta que existe uma nova atualização para máquina e é necessário que a atualização seja feita. Assim, o comerciante acaba acreditando que se trata de um fato verídico e permite que a toda a atualização seja feita na maquininha de pagamento. Neste momento, o grupo instala um software na maquininha e ela passará a duplicar os valores de pagamento e enviar diretamente para a equipe fraudulenta.

Como se defender desses golpes?

De fato, existe pouca opção para quem deseja não ser vítima desse tipo de golpe. Porém, o que dizem algumas instituições é que seria necessário sempre ler e acessar a fatura do cartão para checar se nenhuma compra indevida foi realizada. Caso tenha sido, é necessário entrar em contato com banco e pedir ajuda para que essa ação seja resolvida. Além disso, também é importante não deixar visível dados bancários para que outras pessoas não possam utilizá-los devidamente. Além disso, no momento exato da compra, é preciso observar se houve duplicidade ou não de compra. Para isso, é necessário ativar a função de notificação para compras em cartão de crédito.