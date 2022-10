4 dicas para manter o acesso regular do seu Caixa Tem

Com a pandemia muitos brasileiros criaram o acesso no Caixa Tem, isso porque para receber os benefícios dados pelo Governo era necessário ter o login no aplicativo. Entretanto, o Caixa Tem possui mais opções para os brasileiros utilizarem, como por exemplo: todo cliente do Caixa Tem pode solicitar empréstimo de até R$ 4, mil que foi lançado no começo deste ano.

Mas saiba que é de suma importância tomar cuidado com algumas atitudes que incluem o aplicativo, pois de certa forma você pode perder ou ser bloqueado no acesso. Vamos listar 4 dicas para você saber se proteger e continuar com o seu acesso.

4 práticas que podem te ajudar a manter o seu acesso regular no Caixa Tem

Atualização do cadastro em dia

O cadastro é o ponto inicial mais importante de todo aplicativo que tem envolvimento financeiro, pois é a partir dele que a instituição consegue analisar todos os dados fornecidos pelo cliente, e assim consegue entender quem é a pessoa, qual a condição de vida, entre outros.

No Caixa Tem, se conter irregularidades no cadastro você fica impedido de acessar e infelizmente pode ter problemas ao receber o pagamento de algum auxílio do governo. Se caso isso já aconteceu com você, para desbloqueá-lo você deve encaminhar seus documentos para comprovar a sua identidade.

Faça transações dentro do limite estabelecido pelo Caixa Tem

Muitas pessoas ainda não conhecem essa regra e acabam perdendo o seu acesso no aplicativo. O Caixa Tem tem um limite disponível para realizar transações, ou seja, só é permitido R $600,00 por transferência com o limite diário chegando a R $1,2 mil, e limite mensal não pode ultrapassar os R $5 mil.

Seguindo essas regras você conseguirá manter seu Caixa Tem regular.

Nunca coloque o CPF em vários celulares

O CPF (Cadastro de Pessoa Física) é a numeração mais importante de cada cidadão, já que cada um é único. Se você tem costume de realizar várias consultas em vários celulares isso pode te prejudicar fazendo perder o acesso ao Caixa Tem.

Se caso já aconteceu isso com você, é indicado ir até um banco da Caixa e informar que o seu acesso foi travado pois utilizou o CPF em outros dispositivos. Não se esqueça de levar documento para se identificar.

Não realize consultas no seu celular com vários CPFs

Como citado acima, a importância do documento CPF, é necessário extremo cuidado quando envolve essa questão. Por ser um documento com 11 números e da Receita Federal para garantir seu cadastro único, é bem burocrático.

Por isso a nossa dica é: não utilize vários CPFs em seu celular, pois as chances de você ter um bloqueio em sua conta são altas. Pois se caso isso acontecer, você só consegue reverter a situação indo até a Caixa e entrar com uma solicitação para que o CPF inserido no login seja retirado do aparelho.

