Aprenda a silenciar grupos e conversas do WhatsApp permanentemente

Conheça a nova atualização do WhatsApp, agora você pode silenciar conversas e grupos permanentemente. Não é todo mundo que gosta de ficar em vários grupos de conversas, mas fica sem jeito ao sair e ficar um clima estranho. Portanto, agora você pode simplesmente optar por silenciar para sempre e ninguém saberá.

Com essa nova versão você pode olhar as mensagens somente quando quiser e suas notificações não ficam apitando toda hora que chegar mensagens. Antes, o WhatsApp tinha a opção somente por tempo determinado, dias, meses ou no máximo 1 ano, agora tem a opção de ser permanentemente.

Aprenda a silenciar permanentemente as conversas do WhatsApp; segue o passo a passo

É bem prático de realizar essa ação, seguindo o passo a passo certinho você consegue aprender em apenas uma única vez, vamos lá:

Primeiro passo – Selecione a conversa ou o grupo que deseja silenciar

Segundo passo – Após selecionar, clique no ícone do altofalante que aparece logo acima da tela

Terceiro passo – Você tem a opção de entrar na conversa/grupo que deseja silenciar e clicar no nome e colocar a opção silenciar

Quarto passo – Após isso, vai aparecer na tela a opção “sempre”, aí é só clicar.

Se por acaso você desejar desfazer a ação, é só desativar as opções de silenciamento.

Veja também: WhatsApp libera recurso inédito para esconder status “online”: confira o passo a passo

Atualize seu WhatsApp para ter essa nova opção

Quando for atualizar o seu aplicativo do WhatsApp é aparecer escrito “abrir” é porque já foi atualizado sozinho e está na versão mais recente. Caso contrário, é bem simples de fazer.

Primeiro passo – Entre no Play Store ou App Store e procure pelo nome do aplicativo

Segundo passo – Clique no WhatsApp e aperte a opção “Atualizar”

Terceiro passo – Após isso é só aguardar o download

Prontinho, seu aplicativo já está atualizado!

O WhatsApp tem se atualizado a cada dia com novas opções. Tente sempre deixar seu aplicativo atualizado para saber quais novidades estão acontecendo dentro do app. Aqui no nosso site você encontra várias dicas de outras atualizações do WhatsApp.

Veja também: WhatsApp informa falha de segurança; veja como se proteger