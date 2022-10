Crédito consignado do Auxilio Brasil é liberado HOJE: veja como solicitar

Após o Governo Federal ter noticiado que o Auxílio Brasil passaria a ter conceder o direito ao consignado para os beneficiários, muitos brasileiros têm ansiado cada vez mais pela novidade. De algum modo, o crédito pode ser importante para quem deseja quitar dívidas, para pessoas que não estejam totalmente negativados e que também desejam investir no seu negócio próprio. Além disso, existe uma série de regras sobre juros, valores a ser descontados nas parcelas, dentre outras normativas de contrato para quem deseja adquirir o crédito consignado. Nesta matéria, você vai entender tudo sobre o assunto.

Quando o crédito consignado está liberado?

O CréditoConsignado para beneficiários do Auxílio Brasil foi liberado hoje, 10, pelo Ministério da Cidadania. Mais de 12 bancos, incluindo a Caaixa Econômica Federal, foram contemplados pela ideia e agora já estão permitidas a oferecer a linha de crédito para os brasileiros que fazem parte do programa. Vale lembrar que o desconto das parcelas mensais do valor do empréstimo é realizado automaticamente na conta do beneficiário. Ou seja, não há opção de não pagar pelo valor que foi emprestado, uma vez que o valor do auxílio já chegará descontado na conta do cliente.

Além disso, só pode contratar o crédito quem for responsável familiar pela inscrição no programa. Para isso é necessário que essa pessoa esteja inscrita no cadastro único e seja titular da conta poupança social da Caixa em que o valor é depositado. Até o dia 4 de outubro, o governo federal já havia incluído 500.000 novas famílias no programa e agora já atende cerca de 21,1 milhões de famílias ao todo.

Qual será taxa de empréstimo?

De acordo com o Ministério da Cidadania, O valor máximo da taxa de juros de empréstimo deverá ser de 3,5% ao mês. Porém, é livre para cada banco adotar o valor de taxa que desejar, desde que não ultrapasse a taxa máxima explicado anteriormente. Nesse sentido, cada responsável familiar deve entrar em contato com banco e verificar qual é a melhor proposta disponível para ele. A saber, foram selecionados 12 bancos para fornecer o crédito consignado aos beneficiários do auxílio Brasil:

Caixa Econômica Federal

Banco Agibank

Banco Crefisa

Banco Daycoval

Banco Pan

Banco Safra

Capital Consig Sociedade de Crédito Direto

Facta Financeira

Pintos S/A Créditos

QI Sociedade de Crédito Direto

Valor Sociedade de Crédito Direto S/A

Zema Financeira

Quando recebo o empréstimo?

Muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre quando vão receber o valor do empréstimo em suas contas. Segundo o governo, o valor do empréstimo será depositado na conta do beneficiário logo após aprovação. Isto é, com dois dias úteis o valor já estará disponível para uso e as parcelas serão descontadas automaticamente na conta do titular.

Vale lembrar que os bancos só podem descontar no máximo 40% do valor total do auxílio de R$400. Em outras palavras, só poderá ser descontado no máximo o valor de R$160 por mês e sobrará R$240 para o beneficiário usar do modo que achar conveniente.