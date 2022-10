Quer ter uma renda extra empreendendo em casa? Confira 10 franquias de BAIXO investimento

Já pensou em ter uma renda extra empreendendo em casa? Você pode se afiliar a franquias de baixo investimento e investir no seu microempreendimento. Certamente, é notável o crescimento do empreendedorismo em nosso país, hoje são mais de 20 milhões de pessoas que resolveram abrir o seu próprio negócio, principalmente no meio da pandemia, que muitos tiveram que buscar uma segunda oportunidade.

E para ajudar essas pessoas, as franquias foram o que alavancaram por ser de custo baixo e acessível para quem quer empreender, além disso contém diversos segmentos. As informações disponibilizadas pela ABF – Associação Brasileira de Franchising – mostram que o formato home based teve um crescimento de 14,8% neste ano, pois o franqueado pode trabalhar em casa.

Confira 10 franquias de baixo investimento:

Franquia Omie – Essa franquia é de tecnologia que trabalha com software de gestão em formato de microfranquia. Esse modelo busca especialmente para trabalhar com cidades menores que têm um recurso captado anualmente cerca de R$ 180 mil. A Omie também trabalha com formato home-based, assim os trabalhadores conseguem trabalhar de casa, não precisam montar equipe, e tem uma devolução financeira rápida.

Omie tem 37 micro franquias pelo Brasil. Para o seu investimento inicial, pode começar com R$ 14 mil com a taxa de franquia inclusa. Você tem retorno em até 6 meses.

Franquias Cota Fácil – Essa franquia é conhecida especialmente pela sua popularidade em consórcio e seguros, é a maior rede do Brasil. Tem como principal objetivo ajudar as pessoas que tem interesse em se tornar empreendedores, facilitando no custo, ou seje, dando mais oportunidade para as pessoas e melhores condições que cabem no bolso do brasileiro.

Na Franquias Cota Fácil o investimento inicial é de R$ 13, 9 mil, com a taxa de franquia inclusa, previsão de retorno é de 6 a 12 meses.

Franquia CredFácil – A CredFácil está no mercado de trabalho e no mundo do investimento desde o ano de 2004, tem o principal objetivo em trabalhar com rede de empréstimo e financiamentos consignados. Entretanto, sua melhor performance está em oferecer soluções para as pessoas que querem contratar crédito. Investimento inicial é o total, custando R$ 29 mil com a taxa de franquia inclusa, previsão de retorno em até 6 meses.

Franquia Sollar Energy – Essa franquia é especialista no ramo de soluções em energia fotovoltaica, e contribui para oferecer uma energia renovável, não trazendo descontrole no meio ambiente, casas, empresas e áreas rurais. Sollar Energy tem 36 franquias pelo Brasil. O investimento de início é o total, valor R$ 23,9 mil, já com a taxa de franquia inclusa. O retorno é menor que os outros, é de até 4 meses.

Franquia DinDinCred – Essa franquia em especial oferece cartão de crédito, seguros, financiamento de imóveis e automóveis, capital de giro, consórcios, entre outros. A DinDinCred trabalha trazendo soluções completas na área financeira. Atualmente, possui 90 franquias pelo Brasil, e o investimento total que no caso é o inicial, tem o valor de R$ 14,997 com a taxa de franquia inclusa. Previsão de retorno: 3 meses.

Veja também: PicPay vai distribuir mais R$ 1 milhão a usuários; entenda a promoção

Franquia Minha Quitandinha – Um departamento que trabalha com franquia de minimercado autônomo, startup de tecnologia. Minha Quitandinha trabalha 24 horas nos 7 dias da semana. A franquia ainda não precisa de funcionários para finalizar a compra e atualmente possui 135 empresas espalhadas pelo Brasil. O tempo de retorno é mais demorado entre os outros, de 10 a 18 meses com o valor inicial e total de R$ 42 mil com a taxa de franquia inclusa.

Franquia CleanNew – O principal ponto de trabalho da CleanNew é com especialização em higienização e blindagem de estofados, mas também se entende em carros, barcos e aeronaves. Possui 46 unidades pelo Brasil, e tem o investimento inicial e total no valor de R$ 34, 6 mil que inclui também em uniforme, equipamentos e a taxa de franquia. Previsão de retorno 6 meses.

Franquia Maria Brasileira – Essa franquia é destaque no Brasil com especialização em limpeza e cuidados e realiza cerca de 70 mil atendimentos ao mês. A Maria Brasileira entrega todo o suporte de gestão administrativa, orientações da equipe de consultoria, financeira, operacional e comercial. Possui atualmente 440 unidades pelo Brasil, o investimento inicial incluso o total é de R$ 42.920 mil para cidade que tem até 30 mil habitantes. O retorno é a partir do 14° mês.

Franquia Top English – Top English é uma escola de inglês e no ano de 2011 se tornou uma franquia e hoje tem cerca de 40 escolas pelo nosso país e ao redor do mundo. Por trabalhar também com o modelo home based, a tarifa é extremamente baixa, pois não possui aluguel, nem funcionários.

O investimento inicial e total é de R$ 48 mil e tem o retorno entre 12 a 18 meses.

Franquia Marketing Bag – Essa franquia é interessante e diferente. Marketing bag é conhecida por sua publicidade feitas em sacos de pão ecológicos, além de também oferecer um modelo de trabalho home-based e alta rentabilidade.

O valor de investimento total é de R$ 5.550,00 com a taxa de franquia inclusa. Retorno muito rápido, entre 1 a 4 meses.

Veja também: Santander libera empréstimo pessoal e pode ser feito 100% ONLINE