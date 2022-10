Novo recurso do app Uber está em alta na internet: virou polêmica?

Um novo recurso no aplicativo Uber está em alta na internet e dando o que falar. O Uber foi reconhecido oficialmente no Brasil em 2014, e desde então está todos os dias incluído na vida dos brasileiros e seu aplicativo está instalado em milhares de celulares.

O Uber está sempre em atualização, e ultimamente a nova ferramenta que se acha U-áudio está sendo bastante comentado na internet. A ideia é muito boa e todos estão aprovando, porque a nova ferramenta permite gravar toda a corrida do uber, assim quando acontecer alguma situação entre o motorista e o passageiro tudo estará gravado para comprovar.

Checagem de segurança da Uber

A Uber notificou seus passageiros no dia 27 de Setembro de 2022 a nova ferramenta do aplicativo para aumentar a segurança de ambos os lados (passageiros e motoristas). Para complementar, a empresa também divulgou que os padrões de segurança estão na opção de “Checagem de Segurança”.

Um dos principais motivos que a Uber está compartilhando essas informações, é para incentivar as pessoas a utilizarem os padrões de segurança que vem sendo atualizados dentro do aplicativo, infelizmente muitas pessoas não sabem que tem essas opções e utilizam o Uber mais na rotina. Porém é de suma importância todos os passageiros começarem a utilizar essas ferramentas.

“Nossas análises nos mostram que o uso do aplicativo Uber se tornou tão comum que é utilizado no piloto automático, sem que o usuário explore totalmente os recursos de segurança existentes”, comentou Leandro Baiochi, gerente sênior de Operações e Logísticas.

A Uber também divulgou que a ferramenta U-áudio só foi utilizada no Brasil 0,13% em viagens.

Padrões de segurança da Uber

Segue a lista com descrições de algumas ferramentas que estão disponíveis no aplicativo Uber em “Checagem de segurança”.

Gravação de áudio – Tanto o passageiro como o motorista podem gravar a corrida pelo aplicativo e reportar aos canais de suporte do app. Todas as gravações são criptografadas no aparelho de quem gravou, mas só podem ser abertas pela Uber.

Contatos de confiança – Se você tem algum contato de confiança. mãe, pai, esposo (a), amigo, agora você pode cadastrá-los no seu app da Uber, assim quando você fizer uma viagem você pode compartilhar em tempo real.

U-Ajuda – Com a ajuda do GPS é possível você verificar se a sua viagem desviou no caminho do destino, além disso também consegue identificar se a viagem acabou antes do previsto, e encaminha opções de suporte para segurança.

U-Código – Para confirmar que você está entrando no carro certo, você pode habilitar um código com 4 números para chegar no seu celular assim que estiver entrando dentro do carro. O código deve ser falado ao motorista antes de iniciar a viagem.

