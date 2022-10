Conheça a calculadora do INSS: com ela você consegue simular quanto tempo ainda falta para se aposentar

A calculadora pelo aplicativo MEU INSS é uma ferramenta que permite você fazer cálculos de simulação para saber quanto tempo ainda falta para você se aposentar. Mas, infelizmente, muitas pessoas não sabem que existe essa ferramenta, ou as que conhecem não sabem exatamente qual a sua função, por isso, fique conosco que vamos te explicar a como mexer.

A calculadora nada mais é que para calcular o seu futuro benefício, ela te ajuda contar quanto tempo falta, se é por idade ou tempo de contribuição. O app faz a simulação com base em todos os dados que estão cadastrados no nome da pessoa, a única coisa que você pode modificar na hora da simulação da calculadora é a data de nascimento.

Como fazer a simulação na calculadora do INSS?

Te mostraremos o passo a passo de como utilizar esse recurso, mais é importante destacar que toda simulação feita pelo calculadora do aplicativo MEU INSS não te garante o direito à aposentadoria, é apenas uma ferramenta que você pode utilizar para saber qual valor seria o seu benefício, se caso quiser se aposentar é por outros pontos que você deve ser encaminhado.

Essa simulação é feita totalmente de forma online, sem precisar sair de casa, e qualquer pessoa pode fazer a simulação. Segue os passos a passos:

1 passo – Entre no aplicativo MEU INSS

2 passo – Clique na lupa e escreva “simular aposentadoria”

3 passo – Análise todos os seus dados e altere se for necessário

4 passo – Após, clique em “recalcular”

5 passo – Vai aparecer o resultado, depois disso tem a opção de pedir aposentadoria ou baixar o PDF

No documento do PDF vem o resultado da sua simulação com os valores. É bem prático e fácil de fazer. Além do mais, você também tem a opção de obter os extratos de pagamento do benefício.

Veja também: Como realizar o cadastro no CadÚnico para receber benefícios do Governo?

Como pegar o extrato de pagamento do benefício?

O extrato marca todos os valores que a pessoa recebe do INSS, data de emissão e o banco que o dinheiro foi depositado. Você consegue realizar esse procedimento 100% online. Para conseguir esse documento basta seguir esses passos:

1 passo – Entre no aplicativo MEU INSS

2 passo – Clique na lupa e escreva o nome do serviço que deseja ter o extrato

3 passo – Clique no ícone do lápis para informar os meses que deseja verificar

4 passo – Clique em “Baixar PDF”

Pronto, agora você tem o extrato em mãos. Esses passo a passo vão te ajudar a conseguir mexer no aplicativo do MEU INSS e verificar seus pagamentos ao qual você recebe e simular o quanto ainda pode receber.

Veja também: INSS paga aposentadorias acima do salário mínimo; descubra a razão