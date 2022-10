Bolsas de estudo de R$ 500,00 para alunos de nível superior, técnico e tecnólogo; saiba mais

Muitos estudantes e até mesmo profissionais do mercado sonham em ser pagos para estudar. Porém, esse sonho ainda é distante para muitas pessoas justamente porque elas precisam se sustentar trabalhando diariamente. A grande novidade é que existem várias instituições que oferecem bolsas de estudo para que os alunos desenvolvam pesquisas em determinadas áreas acadêmicas e profissionais. Nesse sentido, o Instituto Euvaldo Lodi, em Roraima está oferecendo bolsas de estudo para brasileiros. Leia a matéria e fique por dentro de tudo.

Quantas bolsas serão distribuídas?

Ao todo, o Instituto Euvaldo Lodi (IEL | RR) está ofertando 18 bolsas para estudo e pesquisa no estado de Roraima. Os subsídios fazem parte da 12° edição do programa Bolsa de inovação, que prorrogou o prazo para inscrições até o dia 20 de outubro de 2022. As inscrições podem ser feitas pelo site: https://www.ielrr.org.br/programa-biter-2022.

Vale mencionar que o valor da bolsa de R$500 mensais é destinado para alunos de nível superior, técnicos subsequente e superior tecnológico de instituição pública ou privada. Além disso, os alunos serão guiados por um professor-orientador, que também receberá subsídio R$200 para contribuir com a execução do projeto e gasto com outras questões da pesquisa. Por isso, os principais objetivos do programa é justamente formar estudantes que busquem utilizar a pesquisa aplicada para compreender melhor o mundo, a dinâmica do mercado e a construção de novos produtos.

Veja também: Instituição oferece cursos de inglês gratuitos, com direito a intercâmbio

Qual o intuito do projeto?

O intuito do projeto é fortalecer uma parceria com Serviço de Apoio às micro e pequenas empresas, o Sebrae, e com Serviço Nacional de aprendizagem industrial, o Senai/RR. Além do mais, a intenção também é estimular os alunos a desenvolverem pesquisas aplicados à melhoria de produtos, processos e serviços no estado de Roraima.

O público alvo do programa são empresas de micro, pequeno e médio porte, setor industrial, comércio e serviços. Para isso, os interessados devem ter seis meses de atividades dentro da empresa, a fim de otimizar os processos, áreas prioritárias como produção, gestão tecnologia e empreendedorismo. Para entrar em contato com instituição, acesse o site, ou comunique a gerência de inovação. Também é possível ligar para o telefone (95) e 3212 3884.

Veja também: SENAI abre vagas em cursos profissionalizantes GRÁTIS e a distância; inscreva-se

Sobrc a instituição

O IEL é uma instituição que busca promover uma educação de qualidade profissionalizante adversas pessoas que moram no Brasil. Recentemente, a instituição criou criou um programa híbrido de 12 meses que promove a evolução pessoal e profissional de líderes que querem inspirar bons resultados, liderar com propósito, criar laços de confiança e tomar decisões estratégicas na sua empresa.

Euvaldo Lodi nasceu em Ouro Preto no século XX. Foi um empresário, metalúrgico e político brasileiro que contribuiu enormemente para Construção da Constituição Federal de 1934 e também esteve inserido na política à busca de melhorias para o país. Além disso, também é conhecido por ter feito estradas, trabalhar de metalúrgico, dentre os importantes papéis profissionais desempenhados em Minas Gerais.