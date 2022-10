Netflix sofrerá FORTES alterações em 2023, confira a mudança

A Netflix é uma das maiores plataformas que disponibiliza filmes e séries. Com tudo, foi divulgado recentemente que a plataforma passará por uma grande mudança. Se você tem assinatura na Netflix esse texto é para você.

No ano de 2023, a Netflix quer cancelar a ferramenta que dá oportunidade de dividir a sua conta com outra pessoa, afinal, quem nunca compartilhou a conta com um amigo ou pediu emprestado? Quando isso acontece ambos podem dividir o valor total, os dois assistem porém fica mais barato no bolso de cada um.

Assinatura mais barata na Netflix

A plataforma divulgou a informação afirmando que essa nova categoria também se tornará mais fácil para aqueles que pegam conta emprestada e conseguir criar uma conta própria. Pois surgirá um novo pacote da Netflix mais em conta.

“Acreditamos que em países com o novo pacote de assinatura mais barato com anúncios essa nova funcionalidade vai se provar especialmente popular”, informa a Netflix.

Após esse anúncio muitos internautas estão ansiosos para saber qual será o novo valor do novo pacote e como será feito. Enquanto a plataforma se desfaz de uma categoria ela já cria outra para supri, por isso a Netflix possui um lucro grande. Milhares de brasileiros têm pelo menos uma tela em sua televisão para assistir um filme ou série.

Valores dos pacotes da Netflix atualmente

Os pacotes da Netflix dependem de quantas telas você adiciona, ou seja, quanto mais tela adicionar mais caro fica. Veja abaixo:

Pacote básico com anúncios, custa R$ 18,90 (somente uma tela)

Pacote básico sem anúncios, custa R$ 25,90 (somente uma tela)

Pacote padrão, custa R$ 39,90 (duas telas)

Pacote Premium, custa R$ 55,90 (quatro telas)

Esses são valores que a Netflix estabeleceu neste ano. Não sabemos ainda se sofrerão mudanças em 2023, somente que lançará um novo pacote. Diante dos preços citados acima, é comum muitos brasileiros se juntarem com um grupo de até 4 amigos ou menos, e um deles realizar a assinatura Premium e dividir entre eles, assim fica mais em conta para todos.

Mas em 2023 essa categoria irá mudar.

O diferencial da Netflix

A própria plataforma acredita no seu potencial e afirma com toda certeza que essa nova mudança não afetará o número de assinantes, pelo contrário, ela acredita que o número de assinantes pode até aumentar, tanto pelo desenvolvimento da plataforma ou pelos modelos de negócios.

A Netflix afirma que todo o seu trabalho é pensando nela mesma, para o futuro, e para o número de assinantes e fazendo estratégias para concorrer com seus competidores no mercado, sempre pensando no crescimento da rentabilidade.

Hoje em dia, o mercado de streaming cresceu muito e continua crescendo, com isso a concorrência também vem, mas a Netflix afirma que ela é a única plataforma que ganha lucro operacional, pois antes de lançarem essa nova informação já contabilizaram todos os ganhos e prejuízos dentro desse mercado.

A Netflix informou que com base em suas pesquisas, no terceiro trimestre deste ano o mercado de streaming terá um prejuízo de cerca de R$ 10 bilhões, já a Netflix receberá um lucro entre U$ 5 bilhões a U$ 6 bilhões. A plataforma também informa que há diversas empresas tentando alcançá-los, “Contra um campo diverso e formidável de competidores, acreditamos que nosso único foco em streaming é uma vantagem competitiva”.

