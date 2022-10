Como ter o pedido do INSS aceito após a análise da inteligência artificial “robô”?

Conforme ao passar dos anos a tecnologia vem crescendo e com isso o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social – vem se renovando com novas técnicas para atender melhor o seu público-alvo ao invés de ficar somente na maneira tradicional. Uma dessas mudanças que foi anunciada pela Instituição é a utilização de robôs (inteligência artificial) para analisar os pedidos.

O uso dos Robôs no INSS

Quem conhece sabe que é verdade, e quem já ouviu falar sabe também que é verdade, o tempo que a pessoa espera para receber uma resposta da Previdência Social é de assustar, pois essa instituição do Governo Federal é de suma importância, principalmente para a população de baixa renda que precisa dessa ajuda para sobreviver.

Pensando em como solucionar esse problema ou ao menos trazer uma ajuda, no mês de maio deste ano, 2022, o Instituto Nacional do Seguro Social, começou a fazer uso da tecnologia utilizando robôs para fazer a análise e os cálculos dos documentos, isso porque o robô consegue agilizar todo o processo e tentar diminuir o tempo de espera para o cidadão.

Revisão de dados, cálculos, rapidez, isso é o que se espera da nova inteligência artificial instalada no INSS. Entretanto, é preciso se atentar verdadeiramente aos documentos para conseguir essa aprovação em menor tempo, isso porque tem algumas funções que o robô ainda tem dificuldade para analisar criteriosamente igual uma pessoa.

Então é recomendado que a pessoa que entrar com o pedido seja organizado todo os documentos, todos legível e bem planejado, se caso estiver tudo certo tem chances do seu pedido ser aceito instantaneamente. Alertamos esse ponto porque mesmo após a instalação dos robôs os pedidos que são negados ainda estão altos.

Segundo as informações compartilhadas, cerca de 200 mil pessoas solicitaram aposentadoria do INSS, mas desse número somente 50 mil são aceitas. Isso porque existem dois fatores que podem atrapalhar essa função. Segue abaixo.

2 fatores que podem impedir do seu pedido de ser aceito

1- O primeiro fator é o próprio robô (inteligência artificial). O robô ainda não consegue ter uma leitura perfeita e criteriosa dos documentos e identificação dos detalhes como o tempo de contribuição e adições de pagamentos. Em consequência disso, os cálculos não conseguem ser fechados e totalizados no sistema do INSS.

2 – O segundo fator é o próprio solicitante. Os documentos precisam ser preenchidos cuidadosamente sendo legíveis (para o robô conseguir ler as informações), os dados devem ser preenchidos corretamente e nos lugares certos.

Hoje em dia, o tempo de espera do cidadão para ter a resposta do pedido do Instituto Nacional do Seguro Social chega a ser de mais de um ano, isso porque não tem trabalhadores suficientes nesta categoria de análise. Mas na verdade, o tempo estimado tinha que ser no máximo 45 dias, porém isso não está ocorrendo.

