O Pix é a plataforma que ganhou o coração de todos os brasileiros, sem exceção. Até os que não sabem mexer direito têm o aplicativo instalado em seu celular. O pix foi lançado no Brasil em 2020 dia 5 de outubro, mas começou a funcionar no dia 16 de novembro.

O Pix conquistou a todos pela sua praticidade – que é o que a maioria dos brasileiros buscam hoje – além de ser pagamento instantâneo, você pode fazer a transferência via Pix em qualquer lugar e qualquer horário, pois funciona 24 horas por dia.

Tem como receber de volta o Pix que foi transferido errado?

A resposta infelizmente é não. Como a plataforma do Pix faz transação instantânea, depois que o valor é transferido não tem como resgatar de volta. A única opção de você poder receber o dinheiro de volta é se a pessoa que recebeu o valor de transferir pela categoria “Devolver valor”.

Mas sabemos que não é todo mundo que faz a devolução do dinheiro, ainda mais se for uma pessoa desconhecida. Entretanto, antes do Pix ser lançado ele foi planejado para políticas de segurança antes de realizar o pagamento, o usuário deve se atentar a isso.

Quando for realizar um Pix, preencha com cuidado e lentamente para conferir todos os dados como: a chave pix, após isso confirme o nome da pessoa e o banco da instituição (confirme esses dados com com a pessoa que você vai transferir o dinheiro). Não se esqueça também de conferir se digitou corretamente o valor.

Uma letra ou número que digitar errado já pode entrar na chave Pix de outra pessoa. Por isso, a nossa dica é prestar bastante atenção. Siga abaixo as orientações e instruções em duas situações diferentes de transferência errada.

1 – Pix errado para alguém conhecido

Essa é uma situação mais confortável e mais fácil de ser resolvida. Se por acaso você transferir algum valor para uma pessoa conhecida, você mesmo consegue entrar em contato com a pessoa e explicar a situação e pedir para que estorne o valor do Pix. A pessoa que recebeu o Pix tem opção de cancelar em até 30 minutos,

2 – Pix errado para alguém desconhecido

Essa é uma situação mais delicada pois se não conhece a pessoa consequentemente você não tem o contato. Se caso a chave pix que você transferiu o valor for através do número do celular, você pode verificar no extrato do seu banco para qual número foi feito e tentar ligar para a pessoa.

Caso ao contrário, você pode entrar em contato com a instituição financeira a qual o valor foi transferido e verificar se existe alguma possibilidade de resolver esse problema, você também pode informar à instituição os dados para qual você transferiu, caso não quiser tentar por conta própria com as informações que você tem.

A partir disso, basta a pessoa querer devolver o dinheiro ou não. Não há outra opção. Por isso, antes de transferir algum valor tenha atenção dobrada dos dados inseridos.

