Quer se sair bem no Enem? Confira 80 redações que alcançaram nota MIL no Exame!

O dia do Enem – Exame Nacional do Ensino Médio está chegando, e se você irá fazer a prova fique conosco que vamos te mostrar temas e redações que já caíram na prova para você se espelhar e tirar nota mil na redação.

A nota da redação é o que mais pesa na prova do Enem, ha nora da inscrição nas universidades é o primeiro ponto que eles avaliam para ganhar descontos ou até mesmo a bolsa integral. Neste ano, a prova será aplicada no mês de novembro, com o primeiro dia de aplicação 13/11 (domingo).

Dicas para conseguir nota mil na redação do Enem 2022

Confira nossas dicas para te ajudar a escrever uma boa redação do Enem:

1 – Nossa primeira dica e a mais essencial é praticar o seu texto. Busque toda semana separar um tempo para praticar a sua escrita, estrutura do texto (no enem o texto precisa ser dissertativo-argumentativo) e tente escrever textos com temas que podem cair neste ano, faça uma pesquisa. Você estudando um tema por semana e escrevendo, pode ser um ponto essencial para alcançar a nota máxima.

2 – A segunda dica é ler. Leia bastante sobre os possíveis temas que podem cair na prova, leia as redações que você escreveu para trazer à sua memória informações importantes quando estiver perto de realizar a prova.

3 – Uma terceira opção para te ajudar a alcançar a nota máxima é estudar sobre diversos temas sobre atualidades. O seu conhecimento ninguém tira, então invista nisso. Tente desenvolver argumentos sobre os assuntos e vai testando até o dia da redação.

4 – Por mais que você estude diversos temas, a nossa dica é sempre ter uma carta na mão. Busque um tema específico que te ajude a complementar qualquer tema da redação. Uma dica de quem conseguiu alcançar nota mil no enem, afirma que estudou sobre a Constituição Federal de 1998.

5 – Uma das dicas mais importante é você saber utilizar da maneira certa as citações na redação. Jamais coloque uma citação sem o crédito do autor, se você não souber escrever o nome correto do autor, não tem problema, o importante é citar, isso dará mais credibilidade em seu texto. A redação do Enem também é exigente e espera que você conheça diversas áreas. Os erros com nome dos autores não costumam tirar pontos, então fique tranquilo, pois muitas vezes os nomes são complicados.

Veja também: Falta 1 mês para o Enem 2022; confira as principais dicas para os participantes

6 – Separe seus textos por parágrafos, assim ficará mais legível e fácil de entender. O ideal é ter de 4 ou 5 parágrafos.

1 parágrafo – Introdução sobre o tema, apresenta pontos que você vai colocar no texto adiante, mostra o problema do tema.

2 parágrafo – A partir deste parágrafo comece apresentar o desenvolvimento do tema, se eles são positivos ou negativos e explique o motivo. Coloque também quais são os impactos e argumenta (se for preciso pode utilizar mais um parágrafo, que no caso é o terceiro).

4 parágrafo – Conclusão. Conclua o tema apresentado com conjunções e não se esqueça que é necessário escrever uma solução do problema.

Redações nota mil

É importante também ler exemplos de redações que tiraram nota mil no Enem, isso vai te ajudar a ter ideias de como estruturar o seu texto da melhor forma. Você pode encontrar as melhores redações través deste link: https://g1.globo.com/educacao/enem/2022/noticia/2022/10/19/redacao-no-enem-g1-reune-80-exemplos-de-textos-nota-mil-no-exame-nacional-do-ensino-medio.ghtml.

Veja também: Universidades que oferecem BOLSAS gratuitas em cursos a distância: estude sem sair de casa