Programa que oferta CNH totalmente gratuita está com inscrições abertas; confira

Uma ótima notícia para os moradores do Espírito Santo. O Detran – Departamento Estadual de Trânsito – compartilhou recentemente que foi aberto um programa com cerca de 10 mil vagas e receberam a inscrição de mais de 60 mil pessoas.

A informação foi compartilhada nesta última terça-feira (18/10) para todos aqueles que têm interesse, podem se inscrever pelo site oficial do Detran: https://detran.es.gov.br/cnhsocial, até o dia 02 de novembro. Para complementar, também foi divulgada a primeira lista com os selecionados do programa CNH Social.

Como funciona o programa CNH Social 2022?

O programa CNH Social de 2022 no Espírito Santo tem como princípio realizar uma oferta aos interessados de conseguir CNH gratuitamente. Você ainda pode realizar a sua inscrição até o dia 02 de novembro.

Esse programa alcançou mais pessoas do que o esperado, a proposta é para as pessoas conseguirem tirar a primeira CNH de qual tipo, ou seja, você pode fazer a mudança da sua carta seja A ou B para D ou E, e vice e versa. Todos os candidatos precisam estar inscritos no CadÚnico.

Lembrando que:

Categoria A (moto)

Categoria B (carro)

Categoria D (ônibus, micro-ônibus ou van)

Categoria E (carreta e caminhão)

Processo de inscrição

Se você é do Espírito Santo e quer realizar a inscrição é importante ficar atento aos prazos do processo, além de estar dentro dos requisitos do CadÚnico. Todo participante deve ter os dados atualizados no Detran, se caso estiver desatualizado você pode perder a vaga.

Após fazer sua inscrição no site que está no segundo parágrafo do texto, você tem cerca de 15 dias para ir presencialmente até um CFC – Centro de Formação de Condutores – quando realizar sua inscrição eles mostram que você deve ir para concluir a etapa final da sua inscrição e a abertura da habilitação através do sistema RENACH.

Depois disso, é preciso realizar outro processo mais dentro de 15 dias:

Coleta biométrica no Detran

Exames psicológicos

Exames médicos

Para realizar a coleta biométrica basta acessar o site do Detran, você consegue deixar agendado por lá, ou também pelo site Faça Fácil.

Já para os candidatos que têm interesse na categoria da carta D ou E a conduta é um pouco diferente, é preciso fazer também um exame toxicológico dentro de um laboratório credenciado (eles indicam no dia que você for realizar os outros exames: médico e psicológico).

Veja também: Governo prorroga mais 28 dias para atualizar o Cadastro Único

Isso pode fazer você perder a vaga no programa CNH

É importante destacar para os candidatos selecionados pelo Detran do Espírito Santo que após a aprovação o candidato tem 12 meses para realizar o procedimento, caso contrário terá o processo cancelado. E detalhe, não poderão mais se inscrever para participar do próximo Programa CNH Social, apenas após 3 anos depois.

Veja também: Renda extra somente mexendo na internet? Saiba como isso é possível!