Conheça 5 áreas mais FÁCEIS de conseguir ingressar no mercado de trabalho

Todo mundo sonha em se formar naquela área que é fácil de ingressar no mercado de trabalho, mas não é assim que acontece, é notável perceptível que cada ano tem aquela profissão que se destaca, mas sempre tem aquelas que permanecem firmes no mercado de trabalho e que seja está precisando de profissional na área.

Por isso decidimos te ajudar nesta questão, listamos para você 5 profissões que sempre estão em alta no mercado de trabalho, ou seja, profissões que realmente podem te oferecer estabilidade e oportunidade de conseguir um bom emprego. Algumas delas precisam de experiência, mas rapidamente você terá um retorno. Segue abaixo o próximo tópico.

5 áreas mais fáceis de conseguir ingressar no mercado de trabalho

1 – Corretor de imóveis – Essa é uma profissão que sempre está em alta no mercado de trabalho, pois a todo momento brasileiros pesquisam e realizam simulações para conseguir a sua casa própria. O corretor de imóveis está em constante crescimento no mercado e não exige ensino superior, apenas uma certificação que você está apto para exercer a profissão e que conhece um pouco sobre a área.

É uma profissão que está se tornando querida devido ser flexível, muitas das vezes você consegue realizar essas vendas de casa, além de não tomar muito o seu tempo o retorno pode ser rápido.

2 – Médico – Diferentemente da primeira opção a segunda profissão que listamos precisa de um bom tempo para exercer a função pois é de extrema importância ser formada da área da medicina. Neste caso é para o profissional que pensa em seu futuro, por mais que você tenha que fazer uma graduação o retorno no futuro é muito bom.

Além disso, você pode escolher qual especialidade deseja trabalhar e os salários são altos. Você pode conseguir emprego em clínicas, hospitais, consultórios particulares, entre outros.

3 – Profissional de TI – Com certeza você já deve ter escutado a frase “o carinha do TI”, isso porque essa profissão se expandiu rapidamente com a chegada das tecnologias. O profissional do TI atua principalmente em softwares, sites, sistemas, entre outros. Há diversas propostas no mercado de trabalho, mas para essa profissão também é necessário uma certificação do curso.

Você pode conseguir emprego em vários lugares como, empresas, lojas. Os salários chegam a ser bem altos dependendo do lugar que você for trabalhar, principalmente em bancos, que buscam esse profissional para atuar na engenharia de segurança, e como todos sabem salário no banco são altos.

4 – Vendedor – Se você é bom em comunicação com as pessoas, essa pode ser uma grande oportunidade de emprego. Você pode conseguir vagas comerciais em lojas, empresas, pela internet, é uma variação. Além de ganhar comissões por cada venda, você consegue exercer essa profissional pela sua casa.

5 – Motorista – Um exemplo dessa profissão é o Uber que sempre está em alta e em movimento no mercado de trabalho, é uma profissão diária que ajuda na vida do brasileiro, mas não se limita somente a isso. Há diversas oportunidades também para motoristas de ônibus e empresas.

