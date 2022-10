CNH venceu em 2021 e não atualizou? Veja a data limite para regularizar

Se a sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) já venceu saiba que esse texto é pra você. Aqui vamos te mostrar qual a prazo para regularizar e como fazer esse processo de regularização Se você ainda não regularizou e a sua carteira venceu entre os meses de novembro e dezembro do ano anterior (2021) você tem até o dia 31 de outubro de 2022, conforme informações do Detran.

CNH vencida

Se o motorista dirigir com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) vencida, ele prejudica a ele mesmo, pois pelo Código de Trânsito Brasileiro a multa para esse tipo de infração é de R$ 293,47 e tira sete pontos da carta (prontuário). É uma infração grave, pois é necessário a renovação da carta.

O Conselho Nacional de Trânsito foi o responsável por essa nova regra estabelecida pela deliberação 243, de 09 de novembro de 2021, data onde foi definido e registrado o cronograma completo para as Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH) que já iriam vencer logo no primeiro período do ano de 2020 ( a partir do dia 1 de março e se estendeu até para o final deste ano de 2022). Mas saiba que para fazer essa regularização é conforme o mês do vencimento da carta.

É de extrema importância que todos os motoristas se atentem ao máximo para regularizar a sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em dia, pois além de estar contra a lei pode te prejudicar se caso for parado pela polícia. Essa solicitação para regularização pode ser feita online, então tire um tempo do seu dia e já faça esse documento novo para que não haja problemas futuramente. Segue o próximo tópico para te ajudar nesta questão.

Como regularizar a CNH pela internet

O motorista que precisa realizar esse procedimento tem 4 opções para regularizar a carta sem precisar sair de casa, confere:

Portal do Detran: www.detran.sp.gov.br

Portal do Poupatempo: poupatempo.sp.gov.br

Aplicativo Poupatempo

Ou através do WhatsApp do Detran (que se encontra no portal, ao clicar no link ele já te direciona para o aplicativo WhatsApp e iniciar a conversa, mais se caso desejar ir através desta matéria o número é: 11 2178-9494).

É importante destacar que para regularizar a CNH o motorista não pode ter bloqueio no prontuário, exemplos:

Não pode ter tido a suspensão da CNH, ou

Cassação do documento

Se caso você prefira fazer essa regularização presencialmente, pode se dirigir até um Poupatempo mais próximo, mas antes você deve agendar online que irão te mostrar o dia e o horário que você pode ir.

Nas categorias C, D e E, é necessário que o motorista marque primeiro o exame toxicológico (tem que ser em uma clínica credenciada pelo próprio Detran) dentro do site você consegue encontrar as clínicas que pode ir. Já em relação aos motoristas que desejam renovar a habilitação na categoria A e B precisam fazer o exame médico, no site do Detran você consegue realizar esse agendamento (marcar a data e o horário do exame com um profissional oferecido pelo próprio Detran).

Observação: profissionais motoristas que fazem serviço remunerado precisam solicitar também o exame psicológico.

O valor dessa nova emissão custa R$ 116,50, mas já está incluso o envio pelos correios.

