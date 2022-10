Empréstimo consignado: qual o valor e como é feito o pagamento?

Todo mundo já precisou de alguma vez solicitar um empréstimo e, como todos sabem, o Governo Federal disponibilizou o empréstimo consignado do Auxílio Brasil para atender especialmente a população de baixa renda, para que por fim eles também tenham oportunidade de conseguir esse crédito já que em bancos é muito difícil terem essa aprovação.

O empréstimo começou a ser liberado neste mês de outubro e é especial para os beneficiários do auxílio Brasil e do BPC – Benefício de Prestação Continuada. A boa notícia é que cerca de 14 bancos estão autorizados a oferecer esse crédito para os beneficiários, agora vai ficar bem mais fácil.

Qual o valor do empréstimo consignado?

O empréstimo consignado não é igual um empréstimo normal, o máximo que a parcela pode chegar é no valor de R$ 160,00 para não comprometer por inteiro o auxílio Brasil do beneficiado. O Governo Federal estabeleceu em regra que o empréstimo só pode comprometer cerca de 40% do benefício.

Isso foi pensado para que a população de baixa renda consiga ter direito à linha de crédito, usar o benefício e tirar apenas um valor para pagar as parcelas do empréstimo. Porém esse cálculo de 40% foi projetado referente ao valor original de R$ 400,00 do auxílio, pois segundo informações o valor do auxílio Brasil de R$ 600,00 só ficará até dezembro deste ano.

Como é realizada a forma de pagamento?

Conforme as parcelas, o pagamento é feito mensalmente sendo descontado diretamente das parcelas depositadas pelo Governo Federal do Auxílio Brasil. Hoje em dia o beneficiário recebe R$ 600,00 então é descontado mensalmente o valor de R$ 160,00 referente ao empréstimo, então no fim a pessoa pega apenas R$ 440,00.

Após a instituição financeira aprovar o seu crédito, rapidamente o valor será depositado pelo próprio banco em que solicitou na conta que você recebe o auxílio Brasil, esse processo pode demorar cerca de até dois dias úteis.

Quem pode pegar o empréstimo consignado?

Todos sabem que são os beneficiários do Auxilio Brasil que podem pegar o empréstimo consignado, entretanto, para conseguirem sacar o empréstimo é preciso que a pessoa esteja recebendo o auxílio há mais de 90 dias, a partir disso ela terá o direito de solicitar.

Vale destacar que somente o responsável que está cadastrado do CadÚnico pode receber o Auxílio Brasil e autorizar para que seja feito o empréstimo consignado, pois a partir do momento que desconta valor da conta, o titular deve estar ciente.

Alerta

César Bergo, economista e professor de Mercado Financeiro da Universidade de Brasília, comunicou um alerta para todos os beneficiários na hora da contratação do empréstimo para agir de maneira racional e não ser influenciado para cair em golpes, todo cuidado é pouco, pesquise sobre educação financeira antes de solicitar a linha de crédito.

