Veja como conseguir um Green Card dos EUA em apenas 5 passos

Morar nos Estados Unidos, acredito que você já teve esse sonho ou ouviu alguém comentar. Isso porque muitos brasileiros sonham em poder morar fora do país, tanto pelas condições e pela beleza que os EUA pode oferecer. Entretanto todos só falam mas nunca procuram uma base para alcançar esse sonho, ou seja, a maioria não sabem nem por onde começar.

Por isso listamos 5 maneiras que podem fazer você conseguir o Green Card rapidamente. Além disso temos também outra notícia, você consegue ter o Green Card somente através do seu currículo profissional, ou seja, você vai gastar menos do que fosse por conta própria ou oferta de emprego.

O visto para essa categoria se chama EB-2, é preciso que a pessoa que deseja morar fora comprove alguns requisitos para ajudar o desenvolvimento do país que deseja morar com o seu conhecimento técnico profissionais e habilidades. Saber o idioma do país que deseja morar é sempre um ponto a mais.

Brasileiros se mudando para o exterior

Segundo uma pesquisa feita pelo Itamaraty, cerca de 4,2 milhões de brasileiros foram morar fora do Brasil: No ano de 2012 cerca de 1.9 mil moravam foram, agora no ano de 2022 já são cerca de 4.2 mil, um crescimento de 35%. A instituição também afirma que foi perguntado aos brasileiros quem tem desejo de morar fora, cerca de 70 milhões responderam que sim, só não foram devido às condições.

Confira os 5 passos para ter o Green Card

1 passo – Toda sua experiência profissional e conhecimento não foram atoa. Por isso use e abuse de seus conhecimentos dentro de empresas. Busque sempre comprovar que todas as ideias saíram de você e quais benefícios pode trazer para a empresa como soluções de problemas.

2 passo – Se especialize na área que você se interessa e é bom

Para você ter um currículo mais forte hoje em dia e se destacar, é necessário fazer uma especialização que engloba a sua primeira área cursada. Com isso, você consegue ter mais visibilidade com seu currículo e mais chances de ser notado, uma especialização na área que você tem experiência é um chute certo!

Além de demonstrar para a imigração que você realmente é um profissional formada na área você vai provar se realmente está interessada em ajudar no crescimento do outro país com seu conhecimento.

3 passo – Divulgue seus trabalhos

Se você já está em uma pós graduação, você já pode começar a publicar os seus trabalhos para serem compartilhados e reconhecidos. Além disso, você também pode iniciar um novo projeto através de uma nova pesquisa feita na sua área, busque sempre se manter atualizado sobre o assunto que estudou.

Sempre divulga e compartilha seus projetos no Google Acadêmico é uma boa maneira para ter visualização em seus artigos.

4 passo – Participe de entrevistas e se inscreva em prêmios de artigos

Uma boa oportunidade de ganhar voz com o seu trabalho e se inscrevendo em prêmios de revistas e sites. Você conseguindo ter uma visibilidade dentro da mídia mostra que você tem autoridade e conhece sobre o assunto.

5 passo – Use o seu conhecimento para ministrar outras pessoas

E para finalizar, a nossa última dica para você conseguir um bom Green Card através do seu currículo, é sempre bom ser um profissional que compartilha seu conhecimento, ou seja, você consegue ajudar outras pessoas com seu conhecimento e experiência. Isso pode ser um grande ponto para a imigração, eles conseguem enxergar essa categoria como um profissional realmente capacitado e que está a frente dos outros, tendo seu currículo como destaque.

