Como resgatar o dinheiro esquecido pelo Banco Central

O dinheiro esquecido pode ter ocorrido quando uma conta ou poupança foi fechada, por mais que possa ser um valor pequeno, todo brasileiro que esqueceu quer resgatar. Com isso, o Banco Central liberou em duas etapas esse dinheiro. Se você quer saber como, continue conosco que vamos te mostrar no texto abaixo.

A iniciativa do Banco Central vai ajudar muitas famílias a terem o seu dinheiro de volta,e todos estão esperando para saber o quanto vão receber. Neste ano no mês de Maio era pra ter ocorrido a segunda etapa da distribuição, porém houve uma greve por parte dos funcionários do próprio Banco Central e atrasou os pagamentos e muitos brasileiros não conseguiram mais acessar a plataforma e verificar o cronograma dentro do SVR (Sistema de Valores a Receber).

A segunda etapa de consulta do dinheiro esquecido

Para a segunda etapa desse processo o Banco Central já está analisando como será feita, pois ainda existem R$ 4 bilhões de reais de dinheiro esquecido a serem pagos pela instituição. Entretanto, ainda não se tem data certa para regularizar todo esse dinheiro para as pessoas, com isso o valor continuará guardado nos bancos até que tudo se normalize para que o titular consiga realizar o saque.

Segundo informações do Banco Central do Brasil, somente metade do dinheiro esquecido foi pago. Na primeira etapa, a instituição financeira conseguiu pagar para cerca de 28 milhões de brasileiros, e o valor médio por pessoa e empresários foi de R$ 142, 85.

É importante ressaltar que cerca desses 28 milhões de brasileiros:

26 milhões eram pessoas físicas

2 milhões eram pessoas jurídicas

Então até o presente momento, o Banco Central do Brasil já pagou em torno de R$ 8 bilhões de reais na categoria dinheiro esquecido, sem contar que ainda falta R$ 4 bilhões que está previsto nessa segunda etapa através do programa SVR (Sistema de Valores a Receber).

Veja também: App do PicPay está pagando pessoas para indicar amigos; saque até R$ 550,00

Orientação do Banco Central do Brasil

Para essa situação não ficar em branco, a própria instituição financeira do Banco Central compartilhou informações para que o cidadão não deixasse de fazer consultas do programa Valores a Receber assim que já foram divulgados novamente. Pois a partir dessa pesquisa a pessoa vai conseguir verificar se tem o dinheiro esquecido e se realmente vai conseguir sacar.

Através disso a pessoa vai saber quando ela poderá sacar, que pela Instituição isso vai acontecer em breve por mais que ainda não tenha data marcada para essa operação.

Nesta próxima etapa de pagamento do dinheiro esquecido é importante lembrar que será incluído novos recursos financeiros, segue a lista:

Contas que foram fechadas em distribuidoras de valores imobiliários

Cobranças indevidas

Contas pré-pagas que foram encerradas mais que ficou com saldo

Outras situações que envolvem o dinheiro a ser devolvido a partir da análise do banco.

Veja também: Tem como receber de volta o Pix que foi transferido ERRADO?