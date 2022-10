Auxílios para motoristas com pagamento ANTECIPADO: confira as novas datas

Foi divulgado nesta última quarta-feira (19/10) pelo banco da Caixa Econômica Federal que haverá uma antecipação das parcelas no auxílio para caminhoneiros e taxistas. Essa antecipação é referente às parcelas do mês de novembro e dezembro, as duas sofreram alteração para serem pagas com uma semana de antecedência referente ao cronograma que tinha repassado antes.

Confira as novas datas que foram divulgadas para que o motorista fique atento para realizar o saque:

5 parcela do empréstimo – antes era 26/11 agora será dia 19/11

6 parcela do empréstimo – antes era 17/12 agora será dia 10/12

Qual é o valor pago pelo benefício?

Foi compartilhado que na última terça-feira (18/10) ocorreu os pagamentos referente da 4 parcela do auxílio. Lembrando que esse pagamento terá fim no final deste ano através da proposta da PEC – Proposta de Emenda à Constituição das Bondades.

Todavia, o pagamento do auxílio aos caminhoneiros e taxistas é no valor de R$ 1 mil por mês e tem 6 parcelas. Lembrando que no mês de agosto os motoristas receberam R$ 2 mil que somaram as parcelas de Julho e Agosto.

O pix do caminhoneiro é pago através dos motoristas que são cadastrados no RNTRC (Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas), somente para quem conseguir realizar cadastro até o dia 31 de maio de 2022. Já para os taxista, o auxílio é pago somente para aqueles que conseguiram ter o registro pela prefeitura da cidade em qual trabalha até o dia 31 de maio de 2022.

Além disso, os taxistas precisam ser titulares de concessão, licença, ou a autorização ter sido emitida pelo poder público municipal ou distrital. Por fim, a Caixa Econômica compartilhou que 670 mil profissionais recebem esse auxílio:

337 mil caminhoneiros

295 mil taxistas

Como é realizado os pagamentos?

O pagamento do auxílio para caminhoneiros e taxistas é depositado através de uma conta poupança digital que o próprio banco da Caixa Econômica abre assim que o motorista realiza o cadastro e é aceito para receber o benefício.

Todo esse processo é realizado pelo famoso aplicativo no banco caixa, o Caixa Tem, que está disponível no Play Store para ser baixado tanto pelo Android quanto pelo iPhone (iOS). É importante lembrar ao motorista que se caso ele não movimente essa conta em até 90 dias ele pode ter o benefício recolhido pelo Tesouro Nacional, então se atente a esse ponto.

Por fim, o motorista que tem acesso ao Caixa Tem possui maior facilidade pois assim não é obrigatório enviar dados e informações para ter a conta do depósito, somente com o seu nome e o cadastro o banco já consegue disponibilizar esse pagamento para os motoristas beneficiários.

