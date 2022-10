Disquete antigo é vendido por aproximadamente R$ 350 MIL: você tem algum em sua casa?

Como todos sabemos, a Apple é uma das marcas mais reconhecidas do mundo e, consequentemente, o preço de seus produtos é bem elevado. Para você ter uma ideia, em novembro de 2019, Steve Jobs anunciou a venda de um disquete autografado, que estava custando aproximadamente 7,5 mil dólares, o que resulta em mais ou menos 37 mil reais na atualidade.

Antes deste feito, os disquetes da Apple eram considerados manuais autografados por Steve Jobs, mas já eram itens que podiam ser colecionados e vendidos posteriormente por um preço melhor. Mas, depois do ocorrido, algumas coisas mudaram! Continue lendo o texto para saber o que foi modificado.

Saiba o que aconteceu depois da venda do disquete da Apple por 7,5 mil dólares

Como dito anteriormente, após a venda do disquete da Apple muita coisa mudou no mundo dos disquetes. Para você ter uma ideia, o disquete raro do Macintosh está custando um valor 11x maior do que no passado. No início da negociação os 7,5 mil dólares parecia um valor absurdo, no entanto, agora, a peça foi arrematada pelo preço de 84 mil dólares, que convertendo em real, é o equivalente a 348 mil reais.

Conheça um pouco mais sobre o artigo do colecionador

O disquete raro foi leiloado na PR Auction — que é uma casa de leilões sediada em Boston, nos Estados Unidos da América, e estava autografado pelo antigo CEO da Apple.

A mídia ainda carregava uma cópia da versão 6.0 do Macintosh System Tools, o pacote de utilitários e softwares para o Mac OS Classic, que teve seu lançamento no ano de 1988.

Confira como o disquete foi descrito para o público na casa de leilões:

Por mais que seja um objetivo antigo, tem pessoas que gostam de colecionar e podem encontrar em casa de leilões. O Disquete do Macintosh System Tools versão 6.0 é um disquete que está em boa condição e que tem a assinatura de Steve Jobs. Por ser uma obra muito desejada ela está em um museu. Segundo informações, Jobs não gostava de dar autógrafos e ficou conhecido como “autografador relutante”.

Por todas essas características, o disquete está guardado em um museu.

Mas, você sabe qual é a função do disquete? Descubra agora.

Com certeza você já ouviu sua mãe ou seus avós comentarem sobre, no entanto, o disquete é praticamente uma categoria de armazenamento magnético que pode ser usado em sistemas de computadores. Ele é composto por um magnético fino incluído em um suporte de plástico na formato quadrado.Para que um computador consiga ler ou gravar em uma unidade de disquete é preciso ter FDD.

Desde os primeiros dias da computação pessoal, os disquetes foram amplamente usados ​​para distribuir software, transferir arquivos e criar cópias de backup de dados. Quando os discos rígidos ainda eram muito caros, os disquetes também eram usados ​​para armazenar o sistema operacional de um computador.

Vários tipos diferentes de disquetes foram desenvolvidos. O tamanho do disquete ficou menor e a capacidade de armazenamento aumentou. Entretanto, por volta de 1990 algumas mídias usavam:

unidades de disco rígido

unidade ZIP

unidades ópticas

unidades flash USB

A mídia começou a trocar essa categoria dos disquetes para armazenamento primário.

