Mega-Sena acumula MAIS uma vez: saiba como jogar e concorra ao prêmio de R$ 17 MILHÕES

Como ninguém acertou o último sorteio da Mega-Sena então o valor para o ganhador será de R$ 17 milhões. Vale a pena arriscar? Por mais que ninguém tenha acertado os seis números da rodada passada, ainda vale a pena arriscar e ganhar esse bolão de dinheiro.

Os últimos números sorteados foram: 08, 19, 29, 38, 48 e 56. Se você quer tentar a sorte tem até a próxima quinta-feira (13/10) para fazer as apostas.

Informações sobre o sorteio da Mega-Sena

O prêmio foi acumulado agora para R$ 17 milhões. Se você está com dúvidas se deve apostar ou não, saiba que por mais que você não ganhe o valor completo você tem chances de ganhar outras quantias. Por exemplo, no último sorteio 80 pessoas ganharam R$ 40.771,81, já outras 4.182 pessoas acertaram apenas 4 números e conseguiram o valor de R$ 1.114, 21.

O jogo é de fácil acesso, você encontra em qualquer lotérica, ou pode fazer também no aplicativo Loterias Caixa. O jogo custa apenas R$ 4,50,e você tem essas duas opções para marcar os números e concorrer aos R$ 17 milhões. Mas se caso você apostar pela internet, sai mais caro, é cerca de R$ 30 reais e o limite diário que pode investir é de R$ 500.

Lembrando também que é necessário ter 18 anos para poder apostar e participar do sorteio. Se você deseja fazer pela internet é só acessar esse link: https://loterias.caixa.gov.br/Paginas/Mega-Sena.aspx

Chances para ganhar o prêmio da Mega-Sena

Segundo informações compartilhadas diretamente da Caixa Econômica Federal, as chances da pessoa conseguir acertar os seis números com uma aposta simples é de uma em 50.063.860, ou seja, é bem difícil. Se no caso, você aumentar sua aposta para uma dezena mais, a chance aumenta para uma em 7.151.980.

Apostando 15 dezenas você tem maiores chances de ganhar e se tornar o novo milionário do Brasil, as chances são de uma em 10.003. Já pudemos perceber que quanto mais você apostar mais chances tem de ganhar, devido a isso, muitos preferem optar e participar dos famosos “bolões”, que no caso a aposta mínima é no valor de R$ 10,00.

Mas saiba que se você fizer parte de um bolão e caso ganhe, será dividido com todos os apostadores, então cabe a você decidir qual as suas melhores chances para tentar ganhar algum dinheiro com essas apostas. A dica que podemos dar é que se caso você entrar em um bolão, entre com pessoas da sua casa, família e amigos de confiança, pois se um ganhar o outro também receberá, e no fim todos ficaram satisfeitos.

E para complementar, uma outra dica que podemos te dar é fazer uma análise de quais foram os números que mais foram sorteados neste ano de 2022, pois os números que são sorteados frequentemente podem ter mais chances de serem sorteados de novo e de você ganhar.

