CUIDADO, vírus está roubando dados de cartões de crédito

Um novo vírus foi descoberto por esses tempos, se chama NullMizer, ele já atingiu cerca de 47,5 mil pessoas no mundo inteiro. Infelizmente, esse vírus não atrapalha somente o seu computador, ele rouba dados de cartões de crédito. Por isso se recomenda tomar bastante cuidado ao fazer download gratuito em páginas desconhecidas, pois normalmente essa ação deveria ser paga para manter uma segurança maior no computador.

Como o vírus NullMizer funciona?

Quando ocorre de um software possuir um vírus, que é conhecido como software malicioso “Malware”, ele abre portas a partir de um download no computador em outros sistemas, e a partir disso conseguem detectar informações e dados de cartão de crédito. Mas não só isso, com a tecnologia,a famosa carteira digital onde guarda as criptomoedas também pode ser detectada pelo vírus e até as suas redes sociais.

O vírus NullMizer não é brincadeira, ele foi descoberto recentemente pela empresa de cibersegurança Kaspersky, pois é um vírus que já se espalhou por diversos países. Além de ser espalhado por entrada de download, ele rouba todos os seus dados pessoais, é preocupante.

Como contrair esse vírus no computador?

O NullMixer é contraído de uma forma tradicional, ou seja, igual a maioria dos vírus. Grande parte da população já conhece a forma correta para fazer download de um programa no software. Todavia, ainda sim grande parte da população também baixa programas piratas, mas essa técnica não é confiável e muitas vezes ao fazer o download o vírus vem junto por mais que apareça na tela alertas de antivírus até a instalação ser completa.

O que traz um certo perigo não é somente a entrada do vírus em seu computador. Pessoas maliciosas, como bandidos, podem se aproveitar dessa situação para aplicar golpes com os dados pessoais coletados das vítimas.

A empresa Kaspersky, compartilhou um alerta pela fala do pesquisador de segurança, Haim Zigel e auxilia: “Qualquer download de arquivos de fontes não confiáveis é uma roleta russa: você nunca sabe quando ela irá disparar e qual ameaça virá desta vez. Se for o NullMixer, os usuários recebem várias de uma vez. Qualquer informação que você digitar no seu teclado estará disponível aos agressores: de mensagens para seus amigos no Facebook ao endereço que você utiliza para fazer encomendas na Amazon, logins e senhas do seu dispositivo ou contas de criptomoedas e dados de cartão de crédito”.

Os criminosos não se contentam com pouco, eles estruturam uma forma para conseguir atingir o maior número de dados pessoais possíveis. Eles utilizam a técnica do SEO, que mostra relativamente às páginas que estão em alta no Google, pois desta maneira eles têm mais chances de serem acessados por um número maior de vítimas.

Como posso evitar o vírus NullMizer?

As principais dicas, por mais que possa parecer “bobas’’, pois é o que todos já conhecem, é o que faz a diferença e que pode evitar o vírus NullMizer em seu computador. Entre elas, a prática de evitar baixar programas e arquivos em sites piratas, busque sempre se informar em sites oficiais. Para não ficar somente em minhas palavras, a empresa Kaspersky também compartilhou dicas para o usuário se prevenir:

“Em primeiro lugar, é importante evitar fazer download de softwares piratas ou baixar arquivos em sites não oficiais. Também é importante checar constantemente se há alguma atividade suspeita em suas contas, já que vírus podem estar espionando-as sem que o usuário se dê conta. Por fim, é interessante avaliar as opções de antivírus e mais soluções de segurança para decidir qual é a melhor para se proteger”.

