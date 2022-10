Confira o novo valor da gasolina: preço médio do litro impressiona Brasileiros

Para você que tem automóvel, temos uma ótima notícia. O preço da gasolina vem caindo constantemente, e nessa semana caiu mais um pouco. A informação foi compartilhada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Desde o mês de Junho, a gasolina chegou ao seu menor preço no ano de 2020, no valor de R$ 4,79.

Contudo, nessa semana é a quinta vez que baixa o preço da gasolina. Já o diesel também não fica de fora, teve uma queda e chegou ao valor de R$ 6,52 no mês de maio de 2022.

Queda no valor da gasolina

A queda no valor da gasolina é uma ótima notícia, mas devemos ficar informados quais os motivos dessa ação. Segundo os especialistas, o preço do combustível vem diminuindo devido a redução e corte dos impostos federais e estaduais que eram aplicados em cima da gasolina, com isso o valor chegou a ser bem alto assustando os brasileiros.

A Petrobras também reduziu os preços e contribuiu para que o preço também saísse mais em conta nas bombas. Entretanto, fora do país a Petrobras está comercializando preços mais altos, o petróleo está em alta após a Opep+ cortar a demanda de produção. Então, no momento, o Brasil está sendo contemplado com o menor valor na gasolina.

Quando a gasolina irá aumentar de novo?

Para ocorrer um novo aumento nesses departamentos é necessário esperar novas atualizações da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis para termos uma noção do que está ocorrendo no momento, a partir disso podemos analisar e averiguar se vai ter aumento e qual a porcentagem.

Os dados que recentemente foram compartilhados nos mostram que o litro da gasolina no Brasil está cerca de 9% mais em conta, e o diesel cerca de 11%. Por tanto, no exterior, o preço do petróleo tipo Brent (produto extraído da Shell) teve um salto de 4,25% chegando a custar US$ 98,43.

Equiparando esses números diferentes entre o exterior e o nosso país, provavelmente a Petrobras voltará a aumentar os preços dos combustíveis mas não se tem nenhuma certeza de data. Já referente ao gás, as informações compartilhadas pela ANP mostram que o botijão teve uma redução de R$ 112,13 para R$ 110,69.

