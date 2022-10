Se você possui ESTAS 4 características pode se considerar SUPER inteligente

Todo mundo quer ser inteligente, afinal todos são! O que deve separar esse nível de inteligência é a capacidade da pessoa. Por exemplo: todo mundo conhece alguém SUPER inteligente que sempre passa em provas, concursos. Mas isso não te diminui ao ponto de ser destacado como burro. Pelo contrário, as características de uma pessoa inteligente são perceptíveis e acontece de diversas maneiras, saiba quais são.

4 características que podem provar que você é inteligente; confira

Uma equipe das principais organizações de alto QI do mundo, que é a Associação Mensa Brasil, que tem como objetivo identificar e estimular a inteligência humana, compartilhou algumas questões que podem ser notáveis em atitudes de pessoas mais inteligentes.

Sabemos que a inteligência pode ser um fator genético, mas também pode ser através do desenvolvimento da pessoa pelos meios ao qual ele é inserido no dia a dia. O estudo também revela que esses tipos de pessoas são mais sensíveis a desenvolver problemas emocionais como sociais.

Dentre as características, são elas:

Sente mais sono Possui um nível elevado de energia Excitabilidade elevada Devaneio criativo

Essas características nem sempre estão ligadas a superdotação. Com certeza você já conheceu alguma pessoa com as quatros características citadas acima, em muitos casos e você deve imaginar, que esse tipo de comportamento nas pessoas pode estar ligada ao TDAH – Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade.

Além do mais, a Mensa Brasil também informa que essa questão pode ser associada com o desenvolvimento físico precoce, aquisição de linguagem e conhecimento verbal precoce e curiosidade intelectual.

Qual a personalidade de uma pessoa com superdotação?

Normalmente, quando uma família descobre que um membro possui uma personalidade diferente e que entra dentro da superdotação, logo se cria um pensamento e uma expectativa. Mas na maioria dos casos é recomendável que a pessoa que passa por esse tipo de desenvolvimento seja acompanhada por psicólogos especialmente para pessoas que demonstram esse nível elevado de inteligência.

Com os dados compartilhados pelo MEC de 2006, Cartilha Saberes e Práticas da Inclusão criada pela Secretaria da Educação Especial, normalmente, as pessoas demonstram essas características:

Ótima memorização

Tem mais facilidade na hora de aprender

Curiosidade elevada

Vocabulário avançado em uma idade precoce

Criatividade elevada

Se destaca nas atividades em comparação aos seus colegas

Não precisa de muita orientação para aprender

Autoconfiança

Quando possui um interesse específico, dá uma atenção 100%

