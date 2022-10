Governo libera Auxílio Brasil complementar TAMBÉM para estudantes; confira os requisitos e valores

Estudante, vocês sabiam que surgiu essa nova oportunidade do auxilio Brasil para vocês? Continue conosco e explicaremos como funciona esse benefício que o governo liberou. Nada mais é que uma oportunidade para os estudantes poderem ter direito a uma bolsa de iniciação científica júnior. Quer saber os critérios? Segue abaixo

Requisitos e valores do auxilio Brasil para estudantes

Uma nova categoria surgiu através do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), que compartilhou conosco a novidade de instituir o programa do governo o auxílio Brasil em competições acadêmicas e científicas. Com isso, todo estudante oriundos que pertencem a famílias que são beneficiados com esse auxílio social e tenha um bom desempenho escolar,a partir de agora você tem direito a uma bolsa de iniciação científica júnior.

Essa novidade foi lançada em dezembro de 2021, mas muitos estudantes ainda não conhecem esse novo direito. Foi compartilhado algumas regras também, como por exemplo:

Para o estudante ter acesso a essa bolsa é somente para no ensino fundamental ou médio

Estudantes que tenha a família beneficiadas pelo programa em situação de pobreza ou extrema pobreza

Estudantes que se destacam em competições científicas e acadêmicas

As bolsas de iniciação científica júnior funcionaram desta forma com o auxílio do Brasil: foram compartilhadas entre metade, 50%, para os estudantes do ensino médio e a outra metade para alunos do ensino fundamental. Se por ventura, dentro das competições credenciadas não haver estudantes que estão dentro dos requisitos para receber a bolsa, será passada para outras competições, para assim continuar e permanecer dentro das regras impostas pelo governo e pelo MCTI.

Por mais que o aluno seja exemplar é tenha uma ótimo desempenho escolar, cada um só terá direito apenas uma única bolsa científica júnior, tanto do ensino médio como do fundamental.

Qual o valor que será pago da bolsa pelo auxilio Brasil?

Diante de todo contexto acima, para complementar, a lei também informa que o estudante que ganhar nas competições acadêmicas ou científicas medalhas de ouro, prata ou bronze, dentro deste ano, ou seja, de janeiro a dezembro, já será inserido no próximo ano a receber a bolsa de iniciação científica pago através do benefício do governo, o auxilio brasil.

Os valores que foram divulgados através do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), mostram que o aluno contemplado irá receber durante 12 meses o valor de R$ 100,00 e logo após uma única parcela no valor de R$ 1 mil, que será especialmente destinado a família do estudante. Totalizando então, no ano o estudante junto com a sua família receberá cerca de R$ 2,2 mil.

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação também informa que, para ingressar nas competições os estudantes devem se cadastrar em competições acadêmicas e científicas que são organizadas pelo próprio ministério (MCTI), é um requisito que eles exigem. Pois tem como princípio popularizar a ciência no meio dos estudantes.

