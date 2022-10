Vale a pena alugar um iPhone? Quanto custa?

iPhone ainda é um dos celulares mais desejados por todos, não só pelo modelo mas pela configuração. Ter um iPhone é sonho de muitos brasileiros, mas infelizmente não é um celular acessível que dê para todos comprarem. Com isso, surgiu o aluguel.

O aluguel de iPhone foi pensando justamente para quem deseja ter e não tem condições de comprar. Funciona da seguinte forma: as empresas alugam um iPhone para você usar por um valor x, e você paga apenas uma anuidade para ter o acesso a esse aparelho.

Aluguel de iPhone é indicado para pessoas que costumam trocar o celular de ano em ano

O valor do aluguel do iPhone consequentemente deve ser menor em comparação no valor da compra, mas algumas empresas estão cobrando cerca de 50% a mais do valor do aparelho. Isso faz com que muitas pessoas não queiram praticar o ato de alugar. Mais você pode fazer uma pesquisa de campo e analisar as empresas que oferecem os melhores preços e condições para o aluguel.

Porém, a dica que damos é que você faça o aluguel de iPhone realmente se for necessário e bem analisado. Para pessoas que trabalham com o celular e precisam fazer a troca anualmente, recomendamos que alugue, pois assim na teoria você gastará menos. Tendo em vista a ideia de trocar de aparelho rapidamente, assim que lançar outro modelo você consegue alugar novamente e trabalhar com as novas atualizações.

Agora se você pretende alugar e ficar por muito tempo, talvez não seja a melhor ideia você partir para alugueis alugueis. Indicamos que você calcule o custo do aluguel e compare com o custo da compra!

Veja também: Aprenda a silenciar grupos e conversas do WhatsApp permanentemente

Afinal, ainda compensa comprar um iPhone?

Apesar de se tratar de uma opinião pessoal, por se tratar de vários casos como: pessoas que trabalham com o celular, ou simplesmente por ter o sonho de adquirir o celular da maçãzinha, é claro que compensa comprar o iPhone, você vai ter alcançado o seu objetivo.

Entretanto, depende bastante da condição de cada um, se você quiser realmente ficar com iPhone por um bom tempo, é indicado que compre. Se caso você quiser o iPhone apenas para jobs é indicado que alugue, por que teoricamente pode sair mais em conta. O funcionamento da Apple é maravilhoso e supera muitos outros modelos, indicamos o investimento.

Esta é uma breve análise que compara o aluguel versus a compra dos celulares da Apple. Faça os cálculos e tire suas próprias conclusões!

Veja também: Já é possível apagar mensagens antigas do WhatsApp?